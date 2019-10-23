Özdebir: İpoteğe değil, projeye kredi verilsin
1 saat önce
Firmaların kullandıkları kredi karşılığında bankalara sundukları teminatların kriz dönemlerinde değerlerini kaybettiğini belirten Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, bankacılık sisteminin ipoteğe değil, projeye kredi vermesi gerektiğini ifade etti.
Firmaların kullandıkları kredi karşılığında bankalara sundukları teminatların kriz dönemlerinde değerlerini kaybettiğini belirten Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, bankacılık sisteminin ipoteğe değil, projeye kredi vermesi gerektiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:04
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