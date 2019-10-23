Son Dakika Haberleri: Özdebir: İpoteğe değil, projeye kredi verilsin
Son Dakika Ekonomi Özdebir: İpoteğe değil, projeye kredi verilsin

Özdebir: İpoteğe değil, projeye kredi verilsin

1 saat önce

Firmaların kullandıkları kredi karşılığında bankalara sundukları teminatların kriz dönemlerinde değerlerini kaybettiğini belirten Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, bankacılık sisteminin ipoteğe değil, projeye kredi vermesi gerektiğini ifade etti.

Özdebir: İpoteğe değil, projeye kredi verilsin, System.String[]

Firmaların kullandıkları kredi karşılığında bankalara sundukları teminatların kriz dönemlerinde değerlerini kaybettiğini belirten Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, bankacılık sisteminin ipoteğe değil, projeye kredi vermesi gerektiğini ifade etti.

Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, ASO Başkanı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:04 
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