Özdemir Bayraktar Belgeseli Gösterimde
07.02.2026 15:20
Milli Savunma Bakanı Güler, Özdemir Bayraktar anısına belgeselin gösterimine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin İHA- SİHA teknolojisine erişmesinde öncülük eden merhum Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgeselin gösterimine katıldı.

'Özdemir Bayraktar Belgeseli: Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti' adıyla yayımlanan belgeseli Bakan Yaşar Güler'in beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile izledi. Bakan Güler, belgesel dolayısıyla merhum Özdemir Bayraktar'ın oğulları Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı tebrik etti.

Kaynak: DHA

