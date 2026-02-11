Özdemir Bayraktar Belgeseli Meslek Lisesinde İzletildi - Son Dakika
Özdemir Bayraktar Belgeseli Meslek Lisesinde İzletildi

11.02.2026 13:19
Çorlu'da meslek lisesi öğrencilerine Özdemir Bayraktar'ın hayatını anlatan belgesel gösterildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meslek lisesi öğrencilerine, milli savunma sanayisinin öncü isimlerinden Özdemir Bayraktar'ın hayatını konu alan belgesel izletildi.

Çorlu'da bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin gelişim sürecine önemli katkılar sunan merhum Özdemir Bayraktar'ın hayatı, vizyonu ve teknoloji alanındaki çalışmalarını konu alan belgesel, öğrencilere izletildi. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı 10. Sınıf öğrencileri yönelik gösterimi yapılan belgeselde; Bayraktar'ın özellikle insansız hava araçları (İHA) ve savunma teknolojileri alanında Türkiye'ye kazandırdığı projelere yer verildi.

'AMAÇ ÖĞRENCİLERİMİZE BAKIŞ AÇISI KAZANDIRMAK'

Gösteriminin ardından konuşan Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ın ülkenin geleceği adına paha biçilmez, kıymeti ölçülmez eserler bırakarak ahirete intikal ettiğini söyledi. Bayraktar, "Bunu meslek lisesinde başlatmamızın asıl gayesi, öğrencilerimize bir ufuk açmak; bir mühendis olan ailenin üyelerinin neler başardığını yine meslek lisesi öğrencilerimize göstermek, bir bakış açısı kazandırmaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde öğrencilerimizin nelere ulaşabileceğini, irade ve çalışma azmiyle bu hedeflere varılabileceğini somut bir örnekle okulumuzda göstermiş olduk. Bu belgeseli burada izletmemizin ana gayesi budur. Çocuklarımızın özellikle yerli ve milli sanayide inandıkları ve gayret ettikleri zaman, ülkemizin geleceği ve diğer mazlum coğrafyaların korunması adına güzel işler başarabileceğine inanıyoruz. Bu onlar için bir başlangıçtır. Bütün okullarımızda bu çalışmayı tamamlayacağız ve öğrencilerimize bu belgeseli izleterek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, mühendislerinin ve her bireyinin insanlığın geleceğine neler sunabileceğini paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: DHA

