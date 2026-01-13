Özdemir Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Özdemir Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Özdemir Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
13.01.2026 10:19
Abdullah Özdemir, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında önemli fotoğrafları değerlendirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özdemir, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını oylayan Özdemir, "Portre"de ise Cem Genco'nun "Altın değerinde" adlı karesini seçti.

Abdullah Özdemir, "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" isimli fotoğrafını oyladı.

Oylamanın ardından fotoğrafları değerlendiren Özdemir, şunları söyledi:

"Özellikle Gazze'deki güncel olarak da devam eden problemin 'Gazze: Açlık' başlığıyla değerlendirilen karesini de seçmiş olduk. Ümit ediyoruz ki bu fotoğrafların son bulduğu bir yıl olsun. Suriye'deki problemler nasıl büyük ölçüde nihayete erdiyse ve orada bir huzur ve sükuneti her geçen gün tesis edilmiş şekilde görüyorsak, umarız Gazze'deki bu olumsuzluklar da 2026 yılında nihayete ermiş olur. Orada artık mutluluğun ve normal rutin hayatın devam ettiği bir tabloyu biz de görmeyi arzu ediyoruz. Bu konuda da çaba sarf eden bir ülke olarak, en önde giden, liderimizin, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu mücadeleyi yürüten ülke olarak, burada da başarı hanemize inşallah bu meselenin de yazılmasını en çok arzu edenler bizleriz."

Özdemir, spor, güncel hayat ve doğal yaşama dair fotoğrafları da oyladığını ifade ederek, Anadolu Ajansının, Türkiye'de doğan, büyüyen ve küresel anlamda dünyanın her tarafında var olan bir marka haline geldiğini belirtti.

Başta AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve tüm ekibe teşekkür eden Özdemir, "Artık dünya markaları çıkaran bir ülkeyiz. Bu anlamda Anadolu Ajansı yüz akımız olarak konumunu net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Buradaki fotoğraflar da kurumun hem kurumsallığını hem de dünya içindeki marka değerini göstermiş oldu." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Abdullah Özdemir, Politika, Sanat, Son Dakika

