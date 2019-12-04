Son Dakika Haberleri: (Özel) Avcılar'da trafik magandası kurbanı yaşananları anlattı
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Avcılar'da trafik magandası kurbanı yaşananları anlattı - Son Dakika

(Özel) Avcılar'da trafik magandası kurbanı yaşananları anlattı

6 saat önce

5'te yavaş gittiği gerekçesiyle trafikte tartıştığı sürücü tarafından çocuğunun gözü önünde araçla ezilen Kadir Özerenler o anları anlatarak olayın küfür yüzünden başladığını ifade etti.

(Özel) Avcılar'da trafik magandası kurbanı yaşananları anlattı, System.String[]

E-5'te yavaş gittiği gerekçesiyle trafikte tartıştığı sürücü tarafından çocuğunun gözü önünde araçla ezilen Kadir Özerenler o anları anlatarak olayın küfür yüzünden başladığını ifade etti. Özerenler, " 'Niye yavaş gidiyorsun' dedi. Bende araba çocuk var dedim" dedi.


Olay, saat 10.00 sıralarında Avcılar E-5 Denizköşkler mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, sürücü Kadir Özerenler oğlunu okula götürmek üzere yoğun trafikte seyir halindeydi. Yolda yavaş gittiği gerekçesiyle başka bir sürücü ile tartıştı. Sürücünün küfür etmesi üzerine Özerenler araçtan indi. Diğer araç sürücüsü ise geri geri hızla gelerek Özerenler'i aracının altına alarak yaraladı. Yaşanan olay sonrası Özerenler hastaneye kaldırıldı. Hastanede İhlas Haber Ajansı'nın sorularını cevaplayan Özerenler, "Arabada çocuk vardı okula götürüyordum. Bana arkamdan selektör yaptı. 'Niye yavaş gidiyorsun?' dedi. Bende çocuk var arabada dedim. Küfredince bu önüme çekti. Ondan sonra ben önüme çektiği için arabadan indim. Ben ona doğru giderken geri vitese taktı altına aldı beni arabayla. Ben kalktım koşup arka camını kırdım. Sonra oradaki kuryelere söyledim gidin bulun arka camı kırık diye ama arayan olmadı" dedi. - İSTANBUL

Avcılar, Araba, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:10 Kaynak: İHA
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