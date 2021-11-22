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Özel bakım evinde kalan milyonerden haber alınamıyor - Son Dakika

Özel bakım evinde kalan milyonerden haber alınamıyor

22.11.2021 12:48

İzmir'deki özel bir bakımevinde ikamet eden gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu'dan 19 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor. Torunları Enbiyaoğlu'nun gayrimenkul varlıkları sebebiyle kaçırılma ihtimali üzerinde duruyor.

İzmir'de özel bakımevinde kalan 86 yaşındaki Tülin Enbiyaoğlu'nun ortadan kaybolması panik yarattı. Torunları can güvenliğinden endişe ettikleri anneannelerinin hemen bulunmasını istiyor.

ESKİ BAKICISINDAN ŞÜPHE EDİLİYOR

Enbiyaoğlu, 19 Kasım'da kayboldu. Enbiyaoğlu'nun kızı Hanzade Altıparmak (59) ve torunu mimar Bige Altıparmak (36), kayıp başvurusunda bulundu. Bige Altıparmak, anneannesinin varlıklı bir kadın olduğunu, eski bakıcısı M.N.A. (62) adlı erkek tarafından kaçırıldığını ileri sürdü.

19 KASIM'DA KAYBOLDU

Kentte özel bir bakım evinde kalan gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, 19 Kasım'da ortadan kayboldu. İsviçreliler ve Türkler arasında sosyal kültürel ekonomik Bilimsel ilişkileri geliştirmek amacı ile kurulan dostluk derneği Assocıatıon Suısse- Turquıe'nin kurucuları arasında yer alan ve bir süre önce hayatını kaybeden Nezih Enbiyağoğlu'nun eşi olan Tülin Enbiyaoğlu'ndan haber alamayan Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan kızı Hanzade Altıparmak ve torunu mimar Bige Altıparmak, kayıp başvurusunda bulundu.

200 BİN TL SENET İMZALATTI

Anneannesinin varlıklı bir kadın olduğunu belirten Bige Altıparmak, onun eski bakıcısı M.N.A. tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Altıparmak, eski bakıcının anneannesine daha önce zorla 200 bin TL'lik senet imzalattığını bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Polis, Enbiyaoğlu ile eski bakıcısı M.N.A.'yı arıyor.

İzmir'de özel bakım evinde kalan milyoner kadın sırra kadem bastı

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ

Tülin Enbiyaoğlu'nun daha önce kendisine zorla 200 bin liralık senet imzalattığı ileri sürülen eski bakıcısı M.N.A. hakkında savcılığa 9 Şubat günü yaptığı suç duyurusunda, "M.N.A.'yı bakıcım olarak işe aldım. Kendisine 30 bin lira civarındaki maaşlarımı çekmesi için vekalet verdim. Daha sonra kızımın yanında kalmaya başladım. Onu arayıp, eşyalarımı getirmesini istedim. O sıra bana 'Bana para göndereceksin, para vermezsen elimdeki 200 bin liralık senedi işleme koyarım' dedi. İşe başladığı zamanlar ben senet imzalamıştım. Bu senedi baskı altında ve tehditle imzaladım. Bu senedi imzalamazsam beni huzurevine götüreceğini, aç bırakacağını söyledi. Ben de bakıma muhtaç olduğum için imzalamak zorunda kaldım. M.N.A., benden para talep etmekte ve senedi işleme koyacağını söylüyor. Bana şantaj yapan ve haksız yere talep para eden M.N.A.'dan şikayetçiyim" diye ifade verdiği öğrenildi.

İzmir'de özel bakım evinde kalan milyoner kadın sırra kadem bastı

"CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Anneannesinin hayatında endişe ettiklerini belirten mimar Bige Altıparmak, şunları söyledi: "Kaçırıldığını düşünüyoruz. Can güvenliği yok. Nerede bilmiyoruz. Bakıcısından şüpheleniyoruz. Çünkü onu tehdit ettiğini, zorla senet imzalattığını biliyoruz. Anneannemin sağlığının yerinde olup olmadığını da bilmiyoruz. Onun yanında kalmak zorunda olduğunu sanıyoruz. Anneannem varlığı ve geliri çok yüksek bir kadın, onlar bu varlığa göz diktiler. Vekalet alıp, zimmetlerine geçiriyorlar. Bu daha önce yaşandı. Vekaleti iptal ettik. 86 yaşında bir kadına zorla senet imzalatıyorlar. Parasını almaya çalışıyorlar. Can güvenliğinden emin değiliz. Tekrar vekalet alıp, üzerindeki mal varlıklarını almak için uğraşacaklardır. O bakıcı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kayıp ihbarı da yaptık. Belki bulunduğunda, korkudan onunla kalmak istediğini bile söyleyebilir. Tehdit edildiği için korkuyor olabilir" ifadelerini kullandı.

İzmir'de özel bakım evinde kalan milyoner kadın sırra kadem bastı

GÖNÜL BAĞI İDDİASI

Ailenin avukatı Hasan Ozan Orpak ise Tülin Enbiyaoğlu'nun kayıp olduğunu ve kandırıldığını düşündüklerini belirterek, "Biz eski bakıcısı tarafından kaçırıldığını düşünüyoruz. Bu kişinin elinde bizim bildiğimiz sadece 200 bin liralık senet var. Başka senetler olup olmadığını bilmiyoruz. Bunlar hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Kendisinden haber alamıyoruz. Bakıcının Enbiyaoğlu ile gönül bağı kurduğunu, bunu da parası için yaptığını düşünüyoruz. Çünkü arada yaş farkı var. Maddi anlamda da büyük uçurum var. Can güvenliğinden endişe ediyoruz. Hukuksal olarak Enbiyaoğlu'nun kısıtlanması için her türlü yola başvuracağız" diye konuştu.

İzmir'de özel bakım evinde kalan milyoner kadın sırra kadem bastı
İzmir'de özel bakım evinde kalan milyoner kadın sırra kadem bastı
Özel bakım evinde kalan milyonerden haber alınamıyor

Gayrimenkul, Muğla, Kasım, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Özel bakım evinde kalan milyonerden haber alınamıyor - Son Dakika


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