(Özel) Bursa'da korona kısıtlaması öncesi kilometrelerce su kuyruğu - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi Bursa'da binlerce kişi, Uludağ'dan gelen kaynak suyundan alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu. 700 yıllık tarihi Osmanlı Köyü Hamamlıkızık'taki su fabrikasından bidon bidon kaynak suyu doldurmak isteyenler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Jandarma ekipleri Hamamlıkızık'taki fabrikadan başlayıp kilometrelerce uzayan kuyrukta trafik tedbiri aldı. O kuyruk ise İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi.



Bursalılar Uludağ'ın kaynak sularını Hamamlıkızık'taki fabrikanın bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden istedikleri kadar doldurabiliyor. İçinde mesire alanı da bulunan fabrikada kaynağından 19 litrelik her bidon 2,5 lira karşılığında dolduruluyor. Yanlarında çok sayıda galon ve bidon getirip araçlarıyla Hamamlıkızık'a akın eden Bursalılar, Cumalıkızık ve Değirmenönü kadar uzayan kuyruk oluşturdular.



Kaliteli içme suyundan alabilmek için neredeyse araçlarıyla 2 saat kuyrukta bekleyen Bursalılar, Ramazan ve sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde bütün bidonları doldurmak istediklerini ifade ettiler. Sırası gelip de fabrikaya ulaşanlar bidon sayısına göre 8-10 dakika gibi kısa sürede işini görüp ücretini ödedikten sonra su fabrikasından ayrılıyor.



Jandarma trafik ekipleri de Hamamlıkızık'taki su fabrikasının önünde tedbir alarak herhangi bir kargaşa yaşanmasını önledi. Ayrıca vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeleri istendi.



Su almaya gelenler ise hallerinden memnun olduklarını ifade ederek, "Hem 4 gün sokağa çıkılmayacak hem de Ramazan ayı geliyor. Bazen komşuların da bidonlarını aracımıza doldurup 10 günlük 15 günlük su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Uludağ'dan gelen bu kaynak suyu diğer kaynak sularına da benzemiyor" dediler.



Su izdihamı ve kilometrelerce uzayan kuyruk ise İHA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülenirken, 700 yıllık tarihi köyün yeşilliği de kameraya yansıdı. - BURSA