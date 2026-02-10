Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesine ilişkin, "270 bin kişi halen konteynerlerde yaşıyor, barınma krizi sürüyor. Rezerv alan ve mücbir sebep mağduriyetleri devam ediyor. Eğitim ve sağlıktaki sıkıntılar katlanılamaz durumda." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 3. yılı dolayısıyla geçen hafta deprem bölgesindeki illeri ziyaret ettiklerini anımsattı.

Bir hafta boyunca 6 kentte 55 farklı program gerçekleştirdiklerini dile getiren Özel, depremlerde hayatını kaybedenleri andı. Deprem bölgesinde acıların hala taze olduğunu dile getiren Özel, "270 bin kişi halen konteynerlerde yaşıyor, barınma krizi sürüyor. Rezerv alan ve mücbir sebep mağduriyetleri devam ediyor. Eğitim ve sağlıktaki sıkıntılar katlanılamaz durumda." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "CHP'nin, deprem bölgesine gitmediğini ve CHP'li belediyelerin yardım yapmadığını" söylediğini hatırlatan Özel, depremlerin ardından bugüne kadar 55 kez deprem bölgesindeki illeri ziyaret ettiğini belirtti.

Özgür Özel, grup toplantı salonunda, CHP'li belediyeler tarafından deprem bölgesinde yapılan yardım, hizmet ve projelere ilişkin video izlettirdi, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Depremin ardından düzenlenen kampanyalar ve vergilerle 71,5 milyar dolar para toplandığını iddia eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendileri açıkladılar, 'Deprem konutlarına 40 milyar dolar harcadık' diye. Yani demek ki hala 31 milyar paramız var. Elbette konutla bitmez, o para harcanacak, belki de yetmez. Ama 40 milyarı çoktan toplamış. Depremzedenin önüne sözleşme, 'nokta nokta TL'yi, nokta nokta faizle...' Faizi çizgi çek diyoruz, çekince anahtarı geri alıyorlar. Afet Kanunu olunca vergi alınmaz, faiz alınmaz. Buradan Erdoğan'a samimi çağrımdır; mademki bu para toplandı, bu vakitten sonra o boş senetleri yırtıp atalım. Ben de gelecek hafta grup toplantısında 'Sayın Erdoğan'a yürekten teşekkür ediyorum' diyeceğim. Söz veriyorum. Erdoğan'a kalırsa 2 yıl ödemesiz 18 yıl boyunca ödenecek. Afet Kanunu'na girmeyenlerden TEFE, TÜFE, faiz alacak. Vatandaşın aklını karıştıran o boş senetleri yırtıp atalım diye çağrıda bulunuyoruz."

"Altın yumurtlayan tavuğu kesiyorlar"

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde 13 Şubat 2024'te meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelanın üzerinden iki yıl geçtiğini anımsatan Özel, hayatını kaybeden işçilerin acısını bir kez daha paylaştıklarını söyledi.

CHP olarak ilk günden itibaren mağdurlara insani ve hukuki destek sağladıklarını belirten Özel, "Hayatını kaybeden Uğur Yıldız kardeşimizin babası Ali Ekber Yıldız ve ailesi aramızda. Bir kez daha acılarını paylaşıyoruz. Onları, hukuk mücadelelerinde de asla yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhuriyet tarihindeki özelleştirmelerin yüzde 86'sının AK Parti iktidarları döneminde yapıldığını öne sürerek, şeker fabrikalarının, termik santrallerin, limanların özelleştirildiğini anlattı.

İktidarın iki boğaz köprüsü ile 7 otoyolu özelleştirmek istediğini iddia eden Özel, şöyle devam etti:

"İki köprünün ve 7 otoyolun sadece geçen yılki geliri 600 milyon dolar. Bakım masrafı yüzde 2. İki masraf ediyorsun, 98 kar ediyorsun. Şimdi burayı 3 milyar dolara, yani 5 yıllık gelirini peşin almak için, eğer seçim zamanında olursa ısrar ettiğin gibi bizim iktidarımızdaki 3 yıllık geliri bugünden almak için altın yumurtlayan tavuğu kesiyorlar ve bedeli ağır olarak vatandaşa ödetilecek."

CHP Genel Başkanı Özel, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin eleştirilerde bulundu.

"Enflasyonun milletin üzerine karabasan gibi çöktüğünü" söyleyen Özel, ocak ayı enflasyonunun TÜİK tarafından yüzde 4,8 açıklandığını hatırlattı.

Aralık ayı enflasyonunun bilerek düşük gösterildiğini ileri süren Özel, "Emekliye ilk 6 ay için yüzde 12 zam yapmışlardı. Yarısını böylece çaldılar. Asgari ücretlinin alım gücü de bu enflasyonla bir ayda 2 bin lira düştü. Kavga dövüş 28 bin lira yapmışlardı, şu anda 26 bin liralık satın alma gücü kaldı asgari ücretin." sözlerini sarf etti.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılında "Para bir milletin itibarıdır" dediğini aktararak, şu andaki 200 liranın Türk milletinin itibarı olmadığını, 13 yıl önce 200 simit alınan 200 lira ile bugün sadece 10 simit alındığını dile getirdi.

(Sürecek)