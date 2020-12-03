Özel çocuklar ve aileleri unutulmadı - Son Dakika

Özel çocuklar ve aileleri unutulmadı

03.12.2020 16:10
Özel çocuklar ve aileleri unutulmadı, System.String[]

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Eşi Semra Çınar ziyaretlerde bulundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Eşi Semra Çınar ziyaretlerde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Eşi Semra Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan ve Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Semra Özcan ile birlikte Aşağıbağlar Mahallesinde oturan Güzel ailesini ziyaret etti. Çınar, 5 çocuklu Ailenin biri zihinsel, diğeri fiziksel engelli olan 2 çocuğu ile sohbet ederek gönüllerini aldı ve çeşitli hediyeler takdim ederek özel çocukların yüzünü güldürdü.

Baba Doğan Güzel; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ziyaretinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Çınar, bir diğer ziyaretini ise Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde Şahin Ailesine gerçekleştirdi. Aile ile sohbetler ederek taleplerini dinleyip hediyelerini takdim etti.

"Şehrimizi kardeşlerimizin daha rahat yaşayabilecekleri şekilde dizayn ediyoruz"

Başkan Çınar; ziyaretler sırasında herkesin engelli adayı olduğunu, bu bilinç ve düşünceyle hareket edilmesi halinde sorunların çözüleceğine işaret etti. Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak bütün hizmetlerimizde en iyisi ve en güzelini halkımıza sunmak, kentimiz ve ilçemizi sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda kalkındırmak adına çok yoğun çalışıyoruz. Toplumun tamamını kucaklayacak, bütün insanlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek en iyi hizmetlerde bulunmaya gayret ediyoruz. Elini sıkmadığımız, kapısını çalmadığımız, görüşünü almadığımız tek bir hemşerimiz kalmayıncaya kadar gönüllere ve yüreklere dokunan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bütün alanlarda en iyi hizmetleri hedeflerken dezavantajlı gruplarımıza yönelik özel yatırımlar ve projelere büyük bir hassasiyet gösterdik. Parklarımızı ve yürüyüş yollarımızı engelli kardeşlerimize göre projelendirmeye ve hizmete sunmaya titizlik gösterdik. Hayata geçirdiğimiz projelerde bu kardeşlerimizin hayata tutunmalarına katkı sağlamak, toplumsal hayata katılımlarını artırmayı başlıca hedef olarak belirledik. Özel çocuklarımızın yaşıtları ile birlikte gönüllerince oynayabilecekleri şekilde tasarımı yapılan 'Engelsiz Park' projemizi hizmete açtık. Engelli kardeşlerimizin toplumun en önemli parçası olduklarını göstermek, yaşam kalitelerini yükseltmelerine katkı sağlamak adına hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Özel kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak önemli hizmetler sunuyoruz"

Başkan Çınar, "Özel hemşerilerimiz toplumun önemli bir parçasıdır. Cenab-ı Allah'ın bizlere bir hediyesi ve emaneti olan kardeşlerimizin hepsini seviyor, kucaklıyor, sahip çıkıyoruz. Ayrıştırarak değil, birleştiren hizmet felsefesine sahibiz. 'Gönül Belediyeciliği' hizmetlerimizle bütün hemşerilerimizin kalbine, yüreğine ve gönlüne dokunan sosyal sorumluluk projelerimize ağırlık vermekteyiz. Özel kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak, onların toplumla daha da bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olmaları için destek olmaya özen gösteriyoruz. Gönül gözüyle gören, yüreğiyle seven, vicdanıyla hisseden ve inancıyla hayata umutla bakan bütün özel hemşerilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum" diye konuştu. - MALATYA

Özel çocuklar ve aileleri unutulmadı
Özel çocuklar ve aileleri unutulmadı
Özel çocuklar ve aileleri unutulmadı

Dünya Engelliler Günü, Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Çınar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özel çocuklar ve aileleri unutulmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'da Taylan Antalyalı sakatlandı! Durumu cuma günü belli olacak İngiltere'de 9 ay sonra maçlar seyircili olarak oynandı 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış Tarihe geçen görüntü! İstiklal Caddesi'ne girmek için dakikalarca kuyrukta beklediler Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı böyle yakalandı Emre Belözoğlu'ndan transfer müjdesi! Devre arasını işaret etti Azerbaycan'da Atatürk'ü anma gününe denk gelen 10 Kasım 'Zafer Günü' 8 Kasım'a alındı
Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı         
15:52
Sosyal medya üzerinden ağına düşürdüğü küçük kızı uyuşturucu verip istismar etti Sosyal medya üzerinden ağına düşürdüğü küçük kızı uyuşturucu verip istismar etti         
15:43
Borcunu ödemeyen müşterisinin evini bastı, anne ve 4 yaşındaki kızını vahşice öldürdü Borcunu ödemeyen müşterisinin evini bastı, anne ve 4 yaşındaki kızını vahşice öldürdü         
15:36
Exxen için yeniden çekilecek Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu Exxen için yeniden çekilecek Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu         
15:34
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü         
15:06
Vaka sayısı % 100 artan Samsun'da kırmızı alarm! Belediye başkanı herkesi kurallara uymaya davet etti Vaka sayısı % 100 artan Samsun'da kırmızı alarm! Belediye başkanı herkesi kurallara uymaya davet etti         
14:52
Yağmur Sarnıç'tan Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler         
14:34
Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti         
13:36
Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu         
12:20
Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit         
11:54
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak         
11:49
Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi         
11:36
Bursa'da öğrencilerin uzaktan eğitimine siber sapık engeli: Cinsel içerikli videolar izletiyorlar Bursa'da öğrencilerin uzaktan eğitimine siber sapık engeli: Cinsel içerikli videolar izletiyorlar         
11:33
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 16:20:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel çocuklar ve aileleri unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei