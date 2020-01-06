(Özel) Dövmeli hırsızı Instagram fotoğrafı yakalattı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda bir iş hanındaki dükkanlara giren dövmeli hırsız, Instagram hesabında paylaştığı fotoğraf sayesinde yakalandı. Polisin üç günlük bekleyişin ardından yakaladığı hırsızın kolundan binlerce liralık saat çıktı. Hırsızların iş hanına taksiyle geldikleri anlar ve hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, Gökalp Mahallesi 58. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında geçtiğimiz Aralık ayında meydana geldi. 23 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde aynı caddede 9 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan Ercan Tanıdık (23), Mazlum Tanboğa (27) ve Feyzi Güzel (21), yaklaşık 45 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldı. 23 Aralık tarihinde olay yerine ticari taksiyle gelen hırsızların taksideki kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerden kimlikleri tespit edilemeyen şahıslar 31 Aralık 2019 tarihinde aynı yerde bir iş hanına daha girdi.



Olay yerinde 4 saat keşif yapmışlar



Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliğine bağlı Hırsızlık Timi ekipleri, şüpheli şahıslardan birinin olay yerine 4 saat önce gelerek bahse konu han önünde oturduğu ve keşif yaptığını tespit etti. Detaylı inceleme yapan polis ekipleri, bu şahsın 23 Aralık'ta gerçekleşen olaydaki şahıslardan biri olduğunu belirledi. Şahısların iş hanına yan sokakta bulunan binanın çatısından girdiğini tespit eden polis ekipleri, şüpheli şahsın sağ elinde dövme olduğu bilgisine ulaştı.



Dövmeli hırsızı Instagram hesabı yakalattı



Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin konu ile ilgili yaptıkları kapsamlı ve ayrıntılı çalışmada, şüpheli şahsın Instagram hesabı takibe alındı. Instagram hesabından bir hafta önce fotoğraf paylaştığı yere tekrar gidebileceği düşünülen şahsı ekipler beklemeye başladı. Fatih ilçesinde bir otoparkın boş kısmında güvercin beslediği tespit edilen Ercan Tanıdık, 3 gün bekleyişin ardından kovalamaca sonucu yakalandı.



Kolunda binlerce liralık saat



Bugüne kadar 37 adet hırsızlık suçu işlediği bilinen Ercan Tanıdık'ın aynı zamanda "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 5 yıl hapis cezasıyla hükümlü aranan şahıs olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan hükümlü şahsın hırsızlık suçundan elde ettiği paralarla lüks yaşam sürdüğü görüldü. Hırsızın kolundaki binlerce liralık Rolex marka lüks saate ve üzerinde çıkan pahalı telefonuna ise el koyuldu.



Hırsızlık güvenlik kamerasında



Öte yandan, hırsızların ticari taksiyle hırsızlık yapacakları olay yerine geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Taksiye binerek hana gelen şahısların dükkanların kapısını açarak içeriye girdikleri anlar da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasını fark eden hırsızın kamerayı yukarı kaldırmaya çalıştığı da görüldü. - İSTANBUL