Özel Gereksinimli Bireyler Sanatla İyileşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özel Gereksinimli Bireyler Sanatla İyileşiyor

Özel Gereksinimli Bireyler Sanatla İyileşiyor
12.01.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de özel gereksinimli bireyler, müzik ve sanat ile rehabilite edilerek gelişim gösteriyor.

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde özel gereksinimli bireyler, doğal yaşam alanı içerisinde müzik ve sanatla rehabilite ediliyor. 1,5 yaşında otizm tanısı konulan Tuna Coşkun'un (42) annesi Ayşe Coşkun oğlunun aşama aşama ilerleme katettiğini belirtip, "'Tuna konuşamaz, yazamaz, okuyamaz, yürüyemez' dediler ama çok uzun süre uğraşıp savaş verdim. Tuna şimdi yazıyor, şiir ezberliyor. Piyanoyu ezbere çalıyor" dedi.

Narlıdere Zihinsel Engelliler Derneği bünyesinde bir araya gelen hafif ve orta düzeydeki zihinsel engelli bireyler, müzik, sanat ve spor ile iç içe vakit geçirerek gelişimine katkı sağlıyor. Farklı enstrümanlar çalarak yeteneklerini geliştiren özel gereksinimli gençler, müzik eşliğinde şarkılar söyleyerek sosyalleşiyor. Uzun süredir özel eğitim desteği alan oğlu Tuna'nın her geçen gün yeni bilgiler öğrendiğini aktaran anne Ayşe Coşkun, "Tuna'nın bebekliğinde bir şey anlamadık. 1,5 yaşında fark ettim. Kalça eğriliği de vardı. Onu kabul etmeye çalışırken otizm ile yüzleştik. Tuna konuşamaz, yazamaz, okuyamaz, yürüyemez dediler ama çok uzun süre uğraşıp savaş verdim. Tuna ile ilgilenmek için öğretmenliği bırakıp emekli oldum. Onunla gurur duyuyorum. Tuna şimdi yazıyor, şiir ezberliyor, piyanoyu ezbere çalıyor" dedi.

'YÜRÜYEN KASETLİ LAKABI TAKTIK'

Özel gereksinimli bireyler için eğitimin ömür boyunca devam ettiğini anlatan müzik terapisti Özge Özgündüz de Tuna'nın 40 yaşında piyano çalmayı öğrendiğini belirtip, "Tuna ile tanıştığım ilk günden beri güzel yol kat ettik. Kendisine aramızda 'yürüyen kasetli' lakabı taktık. Çünkü birçok şarkıyı ezberinde tutuyor. Biz unutuyoruz, o unutmuyor. Şarkı söylemeyi, piyano çalmayı biliyor. Arkadaşları ve bizlerle olmayı seviyor. 42 yaşında ama hala yeni bir şey öğrenmeye açık. Yeni çıkan şarkıları heyecanla öğreniyor" diye konuştu.

'40'INDA DARBUKA ÇALMAYI ÖĞRENDİ'

Grup eğitimi alan özel gereksinimli bireylerden Hasan Kudar'ın (35) annesi Sevgi Kudar da zihinsel engellilerin 60 yaşına gelse de çocuk kaldığını hatırlatıp, "Eğitimin faydalarını gördüm. Oğlumun eve kapanmasını, televizyona mahkum olmasını istemiyorum. Çünkü yapacak başka bir şey yok. Öğrendiklerini unutmasın. Eğitimin yaşı yok. Çocuklarımız burası sayesinde 40'ında darbuka çalmayı öğrendi" ifadelerini kullandı.

'Frajil X' sendromuna sahip Bora Biber'in (26) babası Hüseyin Biber ise, "Oğluma 1,5 yaşında teşhisi kondu. Aşama aşama eğitimlerden faydalandık. Sürekli öğreniyorlar. Haftada iki saat yetmiyor. Bu eğitimde sosyalleşiyorlar. Eğitim ömür boyu sürecek bir faaliyettir" diye konuştu. Müzik terapisine darbuka çalarak katılan Barış Topbaş (28) da "5 yaşından beri buraya geliyorum. Emekliyordum burada ayaklandım fizyoterapistler sayesinde. Ücretsiz eğitim alıyoruz. Biz burayı bırakmak istemiyoruz. Çünkü bizim yaşam alanımız" dedi.

'YAŞAM BOYU BU DESTEKTEN FAYDALANMALI'

Narlıdere Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Besim Toker de engelli bireylerin eğitiminin anayasal bir hak olmakla birlikte aynı zamanda yaşam boyu devam eden bir süreç olduğuna dikkat çekip, "Bu yıldan itibaren 26 yaşını doldurmuş engelli bireyler özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanamıyor. Bu engelli bireyin eve kapanması anlamına geliyor. Özel eğitime gereksinim duyan tüm bireyler, yaşam boyu bu destekten faydalanmalı. Bağımsız yaşam becerilerini kazanmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmeli. Bu gençlerin markete gitmeleri, bağımsız toplu taşım araçlarından faydalanma ya da sinemaya, tiyatroya gidip toplumla kaynaşmaları sağlanmalı. Bu merkezi 2009 yılında Kalkınma Ajansı desteğiyle hizmete soktuk. Dönemin kalkınma bakanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz merkezi ziyarete etti. Bu tip yerlerin yaygınlaşması için talimat verdi. Engellilerin 27 yaşından sonra eve kapanmaları değil bu merkezlerin yaygınlaştırılarak özel eğitim desteğinin sürmesi önemli. Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu ve kamu sacayağı gibi birlikte olmalı. Engelli bireylerin spor, alışveriş, sanatsal faaliyetler, seramik atölyesi, takı tasarımı, mutfak atölyesi çalışmaları ile desteklenmesi gerekir" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Gereksinimli Bireyler Sanatla İyileşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
AVM’de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay’ı mağlup etti Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti
İşte Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta kura çekilecek iller İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
09:45
İran’da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
09:24
Trump, kendisini “Venezuela’nın Başkan Vekili“ olarak ilan etti
Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" olarak ilan etti
09:11
Aidat düzenlemesi Meclis’e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
Aidat düzenlemesi Meclis'e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
08:48
Trump “Starlink göndereceğim“ dedi, İran’dan jet karşılık geldi
Trump "Starlink göndereceğim" dedi, İran'dan jet karşılık geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:44:07. #7.11#
SON DAKİKA: Özel Gereksinimli Bireyler Sanatla İyileşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.