Özel güvelik görevlilerine denetim - Son Dakika
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Özel güvelik görevlilerine denetim

07.06.2022 13:52
Özel güvelik görevlilerine denetim

Malatya'da polis görevlileri, özel güvelik görevlilerine denetim gerçekleştirdi.

Malatya'da polis görevlileri, özel güvelik görevlilerine denetim gerçekleştirdi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından, Şehirlerarası Terminal İşletmesi, TCDD, DHMİ, AVM, Hastane, Müze, Kongre Merkezi, Belediyeler, Vergi Dairesi ve Üniversitelerde ifa edilen özel güvenlik uygulamaları yerinde incelendi. Polisi görevlileri, bu yerlerde görevli özel güvenlik görevlilerinin sunduğu güvenlik hizmetinin kalitesi, yetki görev ve sorumlulukları ile alınan tedbirler kontrol edildi.

Polisi görevlileri tarafından ayrıca 5188 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde görülen eksiklikler hakkında yerinde eğitim ve bilgilendirmeler yapıldı. - MALATYA

Özel güvelik görevlilerine denetim
Özel güvelik görevlilerine denetim
Özel güvelik görevlilerine denetim

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Özel güvelik görevlilerine denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel güvelik görevlilerine denetim - Son Dakika
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