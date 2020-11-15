70'lik emekli öğretmen oryantiring şampiyonasında gençlere taş çıkarttı - Son Dakika

70'lik emekli öğretmen oryantiring şampiyonasında gençlere taş çıkarttı

15.11.2020 11:05

- 70'lik emekli öğretmen oryantiring şampiyonasında gençlere taş çıkarttı Aksaray'da Hasandağı'nda gerçekleştirilen oryantiring şampiyonasına katılan Türkiye'nin en yaşlı lisanslı sporcusu 70 yaşındaki emekli öğretmen Kemal Özdemir, zorlu parkurları atikliğiyle hızla geçerek gençlere taş çıkarttı.

- 70'lik emekli öğretmen oryantiring şampiyonasında gençlere taş çıkarttı

AKSARAY - Aksaray'da Hasandağı'nda gerçekleştirilen oryantiring şampiyonasına katılan Türkiye'nin en yaşlı lisanslı sporcusu 70 yaşındaki emekli öğretmen Kemal Özdemir, zorlu parkurları atikliğiyle hızla geçerek gençlere taş çıkarttı. Kendi dalında adeta rekor kıran 70 yaşındaki sporcu sağlığını, spora borçlu olduğunu söyledi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Aksaray Valiliği tarafından organize edilen 1. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonası Aksaray'da Hasandağı'nda dün start aldı. Dün orta mesafede gerçekleştirilen, bugün ise uzun mesafede gerçekleştirilen oryantiring şampiyonasında yarışan 70 yaşındaki emekli öğretmen Kemal Özdemir herkesin beğenisini topladı. Atikliği ve performansı ile gençlere adeta taş çıkartan Özdemir, dağlık ve ormanlık alandaki zorlu parkurları hızla geçerek gençlerle nefes nefese yarıştı. Kemal Özdemir, 1 saat 40 dakika durmadan koştuğu yarışma sonunda kendi kategorisinde 6. olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin birçok ilinden toplam 500 sporcunun katıldığı yarışmaya Bursa İnegöl'den katılan Kemal Özdemir, yarışma öncesi yaptığı antrenmanın ardından saati gelince hızla yarışmaya başladı. 70'lik sporcu sağlığını spora borçlu olduğunu belirterek, "Bu sağlığı malum, spor sayesinde, sporunda bir koluna bir merak sardım. Bununla devam ediyorum. Haritayı aldım ve yarış öncesi şimdi kısa bir antrenman yapacağım. Ondan sonra saatim geldiğinde çıkışlar başlayacak. Çıkışlar başlayınca son sürat hedefleri bulup startı yakalayacağım Allah izin verirse. Yaşım henüz 70. Bunları yapabiliyorum, hatta ve hatta haritam biraz daha düzgün olsa, 55'te yaraşıyorum, daha düşük kategorilerde yarışabilirim. Çok iyiyim çok şükür. Ben milli eğitimden emekliyim. 2 erkek çocuğum var yetişkin" dedi.

70'lik emekli öğretmen oryantiring şampiyonasında gençlere taş çıkarttı
70'lik emekli öğretmen oryantiring şampiyonasında gençlere taş çıkarttı
70'lik emekli öğretmen oryantiring şampiyonasında gençlere taş çıkarttı
70'lik emekli öğretmen oryantiring şampiyonasında gençlere taş çıkarttı
70'lik emekli öğretmen oryantiring şampiyonasında gençlere taş çıkarttı
70'lik emekli öğretmen oryantiring şampiyonasında gençlere taş çıkarttı
70'lik emekli öğretmen oryantiring şampiyonasında gençlere taş çıkarttı
70'lik emekli öğretmen oryantiring şampiyonasında gençlere taş çıkarttı
70'lik emekli öğretmen oryantiring şampiyonasında gençlere taş çıkarttı

Kemal Özdemir, Aksaray, Türkiye, Emekli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 70'lik emekli öğretmen oryantiring şampiyonasında gençlere taş çıkarttı - Son Dakika Spor


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