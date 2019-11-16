(Özel Haber) Gönül gözleriyle zirvedeler

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, B1 Futbol 1. Ligi'nde 7. kez şampiyonluğa uzandı.



Sezonun son maçında Ahlatlıbel Tesislerinde, İstanbul ekibi Turged'i, Emrah Öcal'ın attığı gol ile 1-0 mağlup eden Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü şampiyonluk kupasını 7 kez müzesine götürdü. Maç öncesinde iki takım futbolcuları "Otizme mavi ışık yak" pankartı ile sahaya çıkarken, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü maçın ardından düzenlenen kupa töreninde şampiyonluğu doyasıya kutladı. Kupa töreninin ardından Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Teknik Direktörü Hasan Yıldırım ve Takım Kaptanı İbrahim Üzüm İHA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Hasan Yıldırım: "Hedefimiz 8. şampiyonluk"



Konuşmasına hastanede tedavi gören kulüp başkanı Yusuf Sayyıdan'a teşekkür ederek başlayan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Teknik Direktörü Hasan Yıldırım, "Bu yıl 7. Şampiyonluğumuz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Kulüp başkanımız Yusuf Sayyıdan'a teşekkür ediyorum. Bu işin mimarı. Belediyelerin bu işin içerisinde olması başarıda en büyük etken. Çankaya Belediyesi yüzde 100 destek olan bir belediye. Bu sebepten belediye başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür ediyorum. Verdiği desteklerin 7 yıldır meyvesini yiyoruz. Ligin kurulmasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun büyük emeği var. TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy'a da teşekkür ediyorum. Hedefimiz 8. şampiyonluk. Kırılması güç olan bir rekora imza atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Kaptan Üzüm: "Engellilerin arkasında durulduğu zaman neleri başarabildiklerini herkes görüyor"



7 yıl üst üste şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Takım Kaptanı İbrahim Üzüm, "Ben öncelikle Çankaya Belediye başkanımıza ve kulüp başkanımıza teşekkür ediyorum. Engellilerin arkasında durulduğu zaman, onlara fırsat verildiği zaman neleri başarabildiklerini herkes görüyor. Mutluyuz 7 yıl üst üste şampiyon olduk. 2015'ten bu yana bu takımdayım 4. şampiyonluğum. Ben aslında Gaziantep'liyim. Bu takımla beraber olmak için gidiş geliş yapıyorum. Mutluyuz, gururluyuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün şampiyonluk kupasını ve madalyalarını, maçı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve Görme Engelliler Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan verdi. - ANKARA