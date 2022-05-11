ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Mayıs 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Mayıs 2022

11.05.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Mayıs 2022

Almanya'ya ihracatta tarihi zirveTürkiye, nisanda 1 milyar 832 milyon dolarla Almanya'ya aylık ihracat rekoru kırdıGeçen ay en fazla ihracat gerçekleştirilen diğer ülkeler;

6 Nisan 1920

1- Almanya'ya ihracatta tarihi zirve

Türkiye, nisanda 1 milyar 832 milyon dolarla Almanya'ya aylık ihracat rekoru kırdı

Geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirilen diğer ülkeler; 1 milyar 530 milyon dolarla ABD, 1 milyar 107 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 12 milyon dolarla İtalya ve 980 milyon 344 bin dolarla İspanya oldu

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

2- GRAFİKLİ - Küresel dizel tedarikinde kısıt büyüyor, fiyatlar artıyor

ABD'de galon başı dizel fiyatı 5,5-6 dolara ulaşarak Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'tan bu yana yaklaşık yüzde 50 arttı

Avrupa'da ise dizelin litre fiyatı savaşın başından beri yüzde 15 arttı

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

3- Türkiye'de fidan üretimine "iklim değişikliği" ayarı

Orman Genel Müdürlüğünün fidanlıklarında üretilen tür sayısı, ormancılıkta iklim değişikliğine uyum kapsamında son 5 yılda yüzde 45 artarken, dört kanatlı tuz çalısı, bozkır otu, akasya modesta, teke dikeni gibi türlerin yetiştiriciliği öne çıktı

Bu yıl üretilecek türlere, Asya ladini, demir ağacı, kurak ve tuzlu topraklar için tuz ağacı, yüksek mıntıka için özel bir ardıç türü de eklenecek

(Zeynep Canlı Duyar/Ankara)

4- Küresel ısınma, çam kese böceklerini Akdeniz'den İstanbul'a göçe zorladı

Prof. Dr. M. Bora Kaydan:

"Güneyden kuzeye sıcaklık artışlarından dolayı böcekler de güneyden kuzeye hareket ediyor. Aynı zamanda ovadan yüksekliklere doğru hareket edebiliyorlar. Bu sadece çam kese böceği için değil birçok böcek türü için geçerli"

Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu:

"Çok ciddi hassasiyeti olan kişilerde hastaneye yetişemeden ölüme kadar götürebilecek alerjik reaksiyonlar oluşabilir"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

5- Eriyen kar ve yağmur suları, büyük bölümü kuruyan Patnos Barajı'na yaradı

Geçen sonbaharda kuruma noktasına gelen Ağrı'daki barajda, ilkbaharda eriyen kar ve bölgede etkili olan yağmurlarla doluluk oranı yüzde 60'ı geçti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya:

"Patnos Barajı'ndan içme suyu ve tarımsal sulama amacıyla faydalananların belirli bir ölçü dahilinde burayı kullanmaları gerekir. Aksi takdirde geçen yılki yüzde 10'lar seviyesine yine düşebilir"

(Abdullah Söylemez/Ağrı) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Vialand Tema Park'ı bu yıl 1 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor

Vialand Tema Park Yönetim Direktörü Tankut Tonger:

"Çocuklu aileler başta olmak üzere özellikle Arap coğrafyasından ve bu yıl bilhassa Avrupa ülkelerinden İstanbul'a ciddi talep var. Tüm dünyadan misafirlerimizi Vialand Tema Park'ta ağırlamak için sabırsızlanıyoruz"

"İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 1.000 okulda eğitim gören 30 bin başarılı öğrenciyi Vialand Tema Park'ta ücretsiz ağırlamayı planlıyoruz"

(Furkan Gençoğlu/İstanbul)

7- La Liga'da mutlu bir Türk: Enes Ünal

Gol krallığında 3. sırada yer alan Enes Ünal:

"(Transfer haberleri) Tabii bazı şeyler, bazı ilgiler oluşuyor ama daha sezon bitmedi, çok erken. Üç yıl daha sözleşmem var. Serbest kalma bedelim çok yüksek"

"Benzema, Ronaldo, Messi farklı bir ligde biz farklı bir ligde mücadele ediyormuşuz gibi oluyor"

"Bizim için x faktör dedikleri şey kesinlikle hoca oldu. Cenaze gibi bir soyunma odasını alıp hayata döndürdü"

"(Real Madrid- Manchester City) Maçın ardından sabah antrenmana geldiğimizde hala kimse inanamıyordu. Real Madrid inanılmaz bir takım. O stadın özel bir atmosferi, o formanın özel bir ağırlığı var"

" (Portekiz maçı) Burak ağabeyi inanılmaz bir penaltıcı. Nasip değilmiş, olmadı. Takımın penaltıcısı, kaptanı o. Onun sorumluluğuydu. O benim sorumluluğum da haddim de değildi. Onun atması gerekiyordu attı. Ben de kaçırabilirdim"

(Hilmi Sever/Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

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İstanbul, İhracat, Almanya, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Mayıs 2022 - Son Dakika
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