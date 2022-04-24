ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Nisan 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Nisan 2022

24.04.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Nisan 2022

Türk ürünlerinin uzak ülkelere tanıtılmasında fenomenler ve dizilerden yararlanılacakTicaret Bakanlığının uzak ülkelere yönelik ihracatın artırılması amacıyla hazırladığı strateji taslağına göre, olimpiyatlar, dünya kupaları, uluslararası moda haftaları, motor sporları...

6 Nisan 1920

1- Türk ürünlerinin uzak ülkelere tanıtılmasında fenomenler ve dizilerden yararlanılacak

Ticaret Bakanlığının uzak ülkelere yönelik ihracatın artırılması amacıyla hazırladığı strateji taslağına göre, olimpiyatlar, dünya kupaları, uluslararası moda haftaları, motor sporları gibi organizasyonlarda Türk markalarının görünürlüğü için özel bir destek programı üzerinde çalışılacak

Türk malı imajına katkı sağlanması için popülerliği artan "pop-up mağaza" ve "pop-up perakende" konseptinin yaygın olduğu ülkeler başta olmak üzere, lüks tüketim ürünleri gibi sektörlerde geçici veya konsept mağazalar açılması desteklenecek

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Türkiye'nin hava savunma sistemleri bu tesisten çıkacak

ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, hava ve füze savunma projelerinin geliştirme ve seri üretim dönemlerindeki sistem/alt sistem üretim, entegrasyon, test ve doğrulama faaliyetlerinin etkin şekilde yapılabileceği Hava Savunma Test ve Entegrasyon Merkezi kuruyor

Dünyada örneği bulunmayan, tüm bileşenleri milli olarak geliştirilen ROBOSİM altyapısında, hava savunma sistemleri, zorlayıcı senaryolar altında test edilecek

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

3- Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş iki aydır devam ediyor

Savaşın ilk ayında Rus askerlerinden 1351'inin öldüğünü, 3 bin 825'inin yaralandığını bildiren Rus askeri yetkililer, Ukrayna ordusunun savaş boyunca 23 bin 367 askerini kaybettiğini iddia etti

Ukrayna da 21 bin 600 Rus askerinin öldüğünü ileri sürdü

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre, 24 Şubat-19 Nisan döneminde, yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere, Ukrayna'dan 5 milyon 34 bin 439 kişi komşu ülkelere geçti

(Ekip/Ankara)

4- Ormancılar yangınlarla mücadeleye Antalya'da hazırlanıyor

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici:

"Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden her hafta 150 kişi gelip tatbikatlara, eğitimlere katılıyor. Bunun yanında muhafaza memurlarımızı, işçilerimizi eğitiyoruz"

"Antalya'da geçen yıl 5 helikopter vardı, bu yıl 10 helikopter, 2 tane de ilave uçak olacak. 12 hava aracımız, bir de yönetim helikopterimiz ile yangınlara müdahale edeceğiz"

(Hatice Özdemir Tosun-Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Polonya, Antalya, Nisan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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