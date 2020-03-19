(Özel haber) Öğrenciler maske ihtiyacı için harekete geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel haber) Öğrenciler maske ihtiyacı için harekete geçti - Son Dakika

(Özel haber) Öğrenciler maske ihtiyacı için harekete geçti

6 saat önce

Gaziantep Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri maske üretmeye başladı.

(Özel haber) Öğrenciler maske ihtiyacı için harekete geçti, System.String[]

Gaziantep Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri maske üretmeye başladı.


Çin'den başlayıp dünyada birçok ülkeye yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüsü salgını sonrası, maskeye olan talep yoğunlaşınca da stoklar azalmaya başladı. Piyasada bulunan maskelerin de yüksek fiyatlara satılması ve stokçuluğun artmasından dolayı meslek liseleri üretim için harekete geçti.


Özellikle okulların korona virüsü sebebiyle ara tatile girmesinin ardından Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üretim Teknolojileri Bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde maske üretimine başladı. İlgili bölümün öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 8 kişilik bir grup, atölyede maske üretiyor.


"4 meslek lisesinde maske üretimine başlandı"


Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, 4 meslek lisesinde maske üretimi yapacaklarını ve çalışmalara başladıklarını belirterek, "Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan maske ihtiyacı için şuan Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle maske üretimi yapıyoruz. Dün, Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu kararla beraber biz de üretim provalarını uygulamaya koyduk ve çalışmalara başladık. Bu çalışmalarla Sağlık İl Müdürlüğü'nün istekleri doğrultusunda Gaziantep'in maske ihtiyacını karşılayacağız. Bu maske üretimlerini biz Gaziantep'te 4 meslek lisesinde yapacağız. Daha sonrasında ise giyim bölümü bulunan bütün okullarımızda üretime başlayacağız. Bizler üretime her şekilde devam edeceğiz. Türkiye'nin bu konudaki ihtiyacını ülke olarak karşılayabileceğimizi düşünüyoruz. Eğer ihtiyaç olursa maske konusunda dünyaya da destek oluruz" dedi.


"Korona virüse karşı maske üretiyoruz"


Maske üretimine katılan ve çalışmalarda etkin rol alan öğrencilerden Mustafa Yılmaz, "Türkiye'nin bu virüse karşı mücadelesine katkıda bulunmak için biz de Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak maske üretimi yapıyoruz. Üretimimiz yeni başladı ama seri üretim olması için de gerekli görüşmeler ve çalışmalar yapılıyor. Biz de maske ihtiyacını karşılamak adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Anadolu Lisesi, Sani Konukoğlu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:29 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Son Dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşinin de koronavirüs testi pozitif çıktı Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı         
10:49
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi         
23:47
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı         
23:03
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı         
22:30
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek         
22:14
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti 15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti         
21:40
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi         
20:24
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi         
20:10
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak         
20:09
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı         
19:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 16:52:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel haber) Öğrenciler maske ihtiyacı için harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]