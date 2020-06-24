(Özel haber) Tuncay Şanlı: "Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe'ye yakışacak bir takım kurmak adına... - Son Dakika

(Özel haber) Tuncay Şanlı: "Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe'ye yakışacak bir takım kurmak adına...

- (Özel haber) Tuncay Şanlı: "Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe'ye yakışacak bir takım kurmak adına çalışıyorlar" Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, "Başkan Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe'ye yakışacak bir takım kurmak adına çalışıyorlar.

- (Özel haber) Tuncay Şanlı: "Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe'ye yakışacak bir takım kurmak adına çalışıyorlar"

Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, "Başkan Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe'ye yakışacak bir takım kurmak adına çalışıyorlar. Bazen hatalar olabiliyor, istediğiniz gibi gitmiyor" dedi.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge'yi kaleci akademisinin açılışında yalnız bırakmadı. Akademide genç kaleci adaylarıyla tecrübelerini paylaşan Şanlı, daha sonra İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Bu akademide gençlerin yetiştirilmesinin önemli olduğunu dile getiren Şanlı, "Serdar, ekibiyle beraber deneyimlerini genç kardeşlerimize aktaracak. Serdarlar farklılık oluşturdu, böyle bir akademi yoktu. Bireysel performansta ülkede genç kardeşlerimize önem verilmiyordu ama Serdar'ın adımıyla umarım ülke futboluna bu genç kardeşlerimiz hizmet eder" diye konuştu.

"Başkan Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe'ye yakışacak bir takım kurmak adına çalışıyorlar"

Fenerbahçe'nin son zamanlardaki performansı ve yeniden yapılanmasına da değinen Tuncay Şanlı, "Başkan Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe'ye yakışacak bir takım kurmak adına çalışıyorlar. Bazen hatalar olabiliyor, istediğiniz gibi gitmiyor. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Bekleyip göreceğiz, yeni sezonda daha farklı olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Serdar Kulbilge, Tuncay Şanlı, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Tuncay Şanlı: 'Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe'ye yakışacak bir takım kurmak adına... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

10:48 Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı 10:28 Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı 10:02 Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim 09:39 Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak 09:06 Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak 08:53 Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 08:31 Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim 00:20 Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı 17:26 Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı 17:02 Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 16:20 Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu 15:28 Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
10:41
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
10:40
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
10:39
Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
10:22
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
10:20
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
10:16
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
10:10
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
09:57
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
09:46
Tekrar tekrar patlayan su borusu mahalleliyi isyan ettirdi
09:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 11:09:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel haber) Tuncay Şanlı: "Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe'ye yakışacak bir takım kurmak adına... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]