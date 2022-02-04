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Özel halk otobüsü ile çarpışan araç hurdaya döndü - Son Dakika

Özel halk otobüsü ile çarpışan araç hurdaya döndü

04.02.2022 00:58
Özel halk otobüsü ile çarpışan araç hurdaya döndü

Malatya'da ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil, özel halk otobüsüne çarptı.

Malatya'da ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil, özel halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, aracı ise hurdaya döndü.

Kaza, Malatya- Ankara karayolu Malatya Şehirler Arası Terminal İşletmesi (MAŞTİ) önünde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi istikametinden gelerek Bostanbaşı Mahallesi istikametine seyir halinde olan 44 PF 181 plakalı özel halk otobüsü sürücüsü T.Y., yolcuları indirmek için durağa yanaştı. Bu esnada aynı yöne seyreden ve ışık ihlali yaptığı ileri sürülen İ.Ö. yönetimindeki 44 ADK 003 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak durakta bekleyen özel halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, aracı ise hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hurdaya dönen aracın bulunduğu yerden çekiciyle kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Halk Otobüsü, Bostanbaşı, Otomobil, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Özel halk otobüsü ile çarpışan araç hurdaya döndü - Son Dakika


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