Son Dakika Haberleri: Özel Harekat Şehidinin Adı Sincan'da Yaşayacak

Özel Harekat Şehidinin Adı Sincan'da Yaşayacak

1 saat önce

Özel Harekat şehidinin adı Sincan'da yaşayacak ANKARA - Polis Özel Harekatın ilk şehit Emniyet Müdürü Ali Er'in ismi, Ankara Sincan'da açılan Özel Harekat Grup Amirliğinde yaşayacak.

Özel Harekat şehidinin adı Sincan'da yaşayacak

ANKARA - Polis Özel Harekatın ilk şehit Emniyet Müdürü Ali Er'in ismi, Ankara Sincan'da açılan Özel Harekat Grup Amirliğinde yaşayacak.
1992 yılında sayıları oldukça fazla olan bölücü teröristlerle yalnızca 3 kişiyle çatışmaya giren ve kahramanca mücadele ederek şehit olan Özel Harekatın ilk şehit Emniyet Müdürü Ali Er'in ismi, Ankara Sincan'da açılan Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü Şehit Ali Er Grup Amirliği'nde yaşayacak. Şehidin eşi Necdet Er'in girişimleri ile yapılan grup amirliğinin açılışına, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Huloğlu, İstihbarat Daire Başkanı Akın Zaimoğlu, Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı ile şehidin kendi gibi polis olan ve Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev yapan oğulları Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Volkan Er, Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er, Mamak İlçe Emniyet Müdürü Erkut Er ve şehidin eşi Necdet Er katıldı. Özel Harekat polisleri, diğer yetkililer ve davetliler de törende hazır bulundu. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Açılan yeni bina için bir de kurban kesildi. Açılışta bir Özel Harekat polisinin oğlu olan Mustafa Alp de Özel Harekata ithafen şiir okudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:56 Kaynak: İHA

Ankara, Sincan, Genel
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