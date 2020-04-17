(Özel) İstanbul'da feci kaza: Hastane çalışanı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) İstanbul'da feci kaza: Hastane çalışanı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

(Özel) İstanbul'da feci kaza: Hastane çalışanı kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Maslak'ta kırmızı ışığa yakalanmamak için gaza basan otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 48 yaşındaki hastane çalışanı kadına çarptı.

(Özel) İstanbul'da feci kaza: Hastane çalışanı kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Maslak'ta kırmızı ışığa yakalanmamak için gaza basan otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 48 yaşındaki hastane çalışanı kadına çarptı. Metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan kadın, çalıştığı özel hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi kadından geriye ise mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı.


Kaza, geçtiğimiz Salı günü saat 14.30 sıralarında Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir hastanede çalışan Zehra Yiğit(48), mesaisi bittikten sonra evine gitmek üzere yola koyuldu. Yiğit'e cadde üzerinde yolun karşısına geçeceği esnada kırmızı ışığa yakalanmamak için gaza basan sürücünün kontrolündeki otomobil sert bir şekilde çarptı. Çarpma sonucu havalanarak metrelerce sürüklenen kadın ağır yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yiğit'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çalıştığı hastanenin acil servisine kaldırdı. Ancak talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


"Kırmızı ışığa yakalanmamak için hızlandı"


Kazayı gören Selim Kılıç, "Ben kırmızı ışıkta durdum. Daha sonra hanımefendiyi gördüm, diğer tarafta da yeşil ışık yanıyordu ama kırmızı ışıkta yanmak üzereydi. Diğer araçlar durdu ancak o araç kırmızı ışığa yakalanmamak için son dakika hızlandı. Kaza zaten ışıkların ilerisinde gerçekleşti, abla buraya kadar sürüklendi. Daha sonra ambulansı falan çağırdık. Durumu zaten ilk anda da kötüydü, ciddi bir şey olduğunu anlamıştım. Sürücü kaçmadı, ileriye park etti. Daha sonra da olay yerine geldi" dedi.


Talihsiz kadından geriye fotoğrafları kaldı


Olayın ardından polis ekipleri otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Sürücünün aracı ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Evli ve 2 çocuk annesi olan Zehra Yiğit önceki gün korona virüs salgını nedeniyle Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yiğit'ten geriye ise çocuklarıyla mutlu zamanlar geçirdiği fotoğraflar kaldı. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:50 Kaynak: İHA

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