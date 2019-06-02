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(ÖZEL) Mehmet Baykan: Nihat Özdemir marka bir isim

1 saat önce

değerlendirdi. Gençlik Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Baykan, başkan Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna hayırlı olmasını dileyerek, "Sıkıntılar neden vardır, çözülmek için vardır, yöneticiler neden vardır, çözüm bulmak için.

(ÖZEL) Mehmet Baykan: Nihat Özdemir marka bir isim, System.String[]
değerlendirdi.  
Gençlik Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Baykan, başkan Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna hayırlı olmasını dileyerek, "Sıkıntılar neden vardır, çözülmek için vardır, yöneticiler neden vardır, çözüm bulmak için. Sıkıntılardan hiçbir zaman çekinip pes etmek gibi bir meziyetimiz yok. Kaldı ki Nihat Özdemir gibi marka bir isim iş dünyasında başarılarını fazlası ile ispat etmiş. Takdir etmek bizim hakkımız ve haddimiz değil. Yine spor yöneticiliğinde Ankaragücü, Fenerbahçe ve Futbol Federasyonu'nda görevler yapmış. Türk futbolunun çalkantılı döneminde 3 Temmuz'da görevlerde bulunmuş ağabeyimiz var. Dolayısıyla sorunların teşhisi ve çözümler bulunması bir çaba gerektirir. Bunlarla ilgili kısa zaman içerisinde sayın başkanımızın önderliğinde çözümler ortaya konulacaktır. Biz de elimizden gelen katkıyı amatörü ile profesyoneli ile sağlamaya çalışacağız" şeklinde konuştu. 

GÖRÜNTÜ DETAYI
Baykan'ın açıklamaları


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:09 Kaynak: DHA
Spor
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