Son Dakika Haberleri: (Özel) Montunu kamufle ederek turistin cep telefonunu çaldı
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Montunu kamufle ederek turistin cep telefonunu çaldı - Son Dakika

(Özel) Montunu kamufle ederek turistin cep telefonunu çaldı

6 saat önce

Fatih'te bir mağazanın önüne gelen 4 bayan turist, alışveriş yapmak için mağazaya gireceği esnada cebindeki telefonu bir kişi tarafından çalındı.

(Özel) Montunu kamufle ederek turistin cep telefonunu çaldı, System.String[]

Fatih'te bir mağazanın önüne gelen 4 bayan turist, alışveriş yapmak için mağazaya gireceği esnada cebindeki telefonu bir kişi tarafından çalındı. Şahsın montunu kamufle ederek turistin cep telefonunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Laleli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş için Laleli'de bulunan bir mağazanın önüne gelen 4 kadın turist burada bir süre beklemeye başladı. Ellerinde poşetler bulunan 4 kadın turist bir süre kendi aralarında konuştuktan sonra merdivenlerden çıktı. Sırayla merdivenleri çıkmaya başlayan kadın turistin arkasından gelen şahıs, elinde montu kamufle ederek kadın turistin cebindeki cep telefonunu aldı. Telefonu alan şahıs daha sonra hiçbir şey olmamış gibi merdivenlerden inerek oradan uzaklaştı.


O anlar güvenlik kamerasına yansıdı


Laleli'de 4 kadın turistin alışveriş için geldiği mağaza önünde yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın turistlere yaklaşan şahıs, elindeki montu kamufle ederek kadının cebinden cep telefonunu çalıyor. - İSTANBUL

turist, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Doğum gününde dayak yiyen kadın, kocasını bıçakladı
Suriyeliler, demir ve sopalı kavgada Taksim'i birbirine kattı Yeni yılda istihdam desteği devam edecek! Çalışan başına 49 bin lira verilecek 22 yaşındaki kızı, cinsel ilişki esnasında boğarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 15:26:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Montunu kamufle ederek turistin cep telefonunu çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]