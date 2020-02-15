Trabzon'un Arsin ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunun özel eğitim sınıfı öğrencileri, "Kendi Yıldızımı Buldum" projesi kapsamında haftada bir gün berber, market ve çay ocağı gibi iş yerlerinde çalışarak sosyalleşiyor.

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı ortaklığında yürütülen Eğitimin Yıldızları-HOPO Proje Yarışması kapsamında Arsin Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunda oluşturulan özel eğitim sınıfındaki öğrencilere yönelik proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında 11 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde haftanın bir günü ilçedeki esnafa yardım için berber, çay ocağı, market gibi iş yerlerine gidiyor.

Esnaf, kendilerine yardım eden ve müşterilerle ilgilenen öğrencilerin, yaptıkları iş karşılığı hak ettikleri harçlığı, proje çerçevesinde hazırlanan kumbaralarına atıyor.

Paralarını kumbaralarında biriktiren öğrencilerin çalışmaları karşılığı ücret almaları hem öz güven kazanmaları hem de çevreyle iletişim kurarak sosyalleşmelerine katkı sağlıyor.

Öğrenciler daha sonra biriktirdikleri paralarla kendilerinin seçtiği sinema, tiyatro gibi sosyal ve kültürel aktivitelerin yapıldığı yerlere götürülüyor.

Okul Müdürü Yusuf Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı ortaklığında yürütülen Eğitimin Yıldızları-HOPO Proje Yarışması'na her yıl bir projeyle katıldıklarını belirterek bu yıl da özel eğitim sınıfı öğretmenlerince hazırlanan "Kendi Yıldızımı Buldum" projesini hazırladıklarını söyledi.

Öğrencileri sosyal hayata hazırlamak ve gelecekte toplumun içinde var olmalarını sağlamak için bu projeyi yaptıklarını aktaran Akbaş, şunları kaydetti:

"Haftanın bir günü öğrencilerimizi esnafa gönderiyoruz. Kimisi kuaförde, markette, çay ocağında, bakkalda belirli saat kalıyor ve işleyişin nasıl olduğunu öğreniyor. Esnaf haftalık belirli bir harçlık veriyor. Bu harçlıkla da yavrularımızı sinemaya, tiyatroya veya Trabzon'un tarihi ve turistik yerlerine geziye götürüyoruz. Hem Trabzon'un tarihini, kültürünü ve sosyal hayatı öğreniyorlar hem de kendilerini geliştiriyorlar. Sonuçta bu öğrencilerimizin diğer öğrencilerden hiçbir farkı yok. Bunlar da ülkemizin geleceğinde yer alacak yavrularımız."

"Kendilerini ifade etmelerinin önünü açtığımızı düşünüyorum"

Proje ekibinde yer alan özel eğitim sınıfı öğretmenlerinden Melda Ercelep de projeyle çocukların öz güveninin arttığına dikkati çekerek, "Artık isteklerini dile getirmeye başladılar. Önceden biz zorluyorduk. Şimdi çocuklar parmak kaldırmadan bizimle iletişime geçebiliyor. Kendilerini artık ifade edebiliyorlar. Zaten hedefimiz de onları topluma kazandırmaktı. Kendilerini ifade etmelerinin önünü açtığımızı düşünüyorum." dedi.

Proje yürütücülerinden Şeyda Aydın ise öğrencilerin esnafın yanında mesleklerin inceliklerini, müşteriyle iletişim halinde olmayı öğrendiğine işaret etti. Aydın, öğrencilerin ayrıca haftada iki gün badminton ve judo sporu yaptığını da anlattı.

Sporla çocukların fiziksel kondisyonlarının geliştiğine vurgu yapan Aydın, sınıf içi etkinliklerde de motor becerilerinin geliştiğini belirtti.

Özel eğitim sınıfı öğretmenlerinden Gökhan Şahin de iş yerlerine yönlendirerek çocukların toplumla bütünleşmelerini sağladıklarını ve böylelikle iletişim becerileri ve özgüvenlerinin arttığını dile getirdi.

- "İlk geldikleri güne göre daha geliştiler"

Çay ocağı işletmecisi İsmail Ataoğlu ise öğrencilerin yaklaşık 3-4 haftadır iş yerlerine gelerek kendilerine yardım ettiğini aktararak şöyle konuştu:

"Bu çocuklar her konuyu anlayabilecek çocuklar. Onlara her türlü yardımcı olmamız gerekiyor. Bir şeyi 'Yap.' dediğin zaman yapıyorlar. İlk geldikleri güne göre daha geliştiler. Yaptıkları işten dolayı bahşişlerini de alıyorlar. Verilen işi 'Ben yaparım.' diye uğraşıyorlar ve yapıyorlar. 'Ben varım.' diyorlar."

Öğrencilerden Kaan Gürsoy da çay ocağında ustasına yardım ettiğini belirterek işi severek yaptığını ve mutlu olduğunu söyledi.