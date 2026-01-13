Özel Öğrenciler İçin Doğa Eğitimi

Antalya'da eTwinning kapsamında başlatılan "Benimle Büyüyor" projesi ile özel gereksinimli öğrencilere sorumluluk alma bilinci ve doğa sevgisi aşılanıyor.

Muratpaşa Güzeloba İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğretmenlerinden Olgun Ekmen ve Hasibe Kürtül'ün hazırladığı projede, Yunanistan'dan 5, Türkiye'den ise 6 katılımcı yer aldı.

Proje kapsamında, öğrenciler yumurtaları kırmadan taşıyarak sorumluluk alma bilincini geliştirdi.

Ayrıca, bitki eken öğrenciler, sulama işlemlerini yaparak büyümelerini izledi.

Böylece, doğaya önem vermeyi öğrenen öğrencilerin sorumluluk bilinci de arttı.