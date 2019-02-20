Özel" Öğrencilerden Başsavcı Uçak'a Ziyaret

Yozgat Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrenciler Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak'ı ziyaret etti.

Yozgat Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrenciler Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak'ı ziyaret etti.



Okul Müdürü Ebubekir Koçaker ve özel eğitim öğretmenleri ile öğrencileri makamında ağırlayan Uçak, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



Öğrencilerle bir süre sohbet eden Uçak, öğrencilere adliye birimlerini gezdirerek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Öğrencilerin kendisini ziyaret etmelerinden dolayı büyük onur duyduğunu aktaran Uçak, en kısa sürede kendisinin de iadeyi ziyarette bulunacağını belirtti.



Başsavcı Uçak, daha sonra öğrencilerle birlikte yemeğe katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yeni Görev Yerine Giden Öğretmen Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak

Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir

Son Dakika! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partinin Başkan Adayı Olacak