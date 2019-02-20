Son Dakika Haberleri: Özel" Öğrencilerden Başsavcı Uçak'a Ziyaret

Özel" Öğrencilerden Başsavcı Uçak'a Ziyaret

1 saat önce

Yozgat Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrenciler Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak'ı ziyaret etti.

Özel
Yozgat Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrenciler Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak'ı ziyaret etti.

Okul Müdürü Ebubekir Koçaker ve özel eğitim öğretmenleri ile öğrencileri makamında ağırlayan Uçak, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Uçak, öğrencilere adliye birimlerini gezdirerek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin kendisini ziyaret etmelerinden dolayı büyük onur duyduğunu aktaran Uçak, en kısa sürede kendisinin de iadeyi ziyarette bulunacağını belirtti.

Başsavcı Uçak, daha sonra öğrencilerle birlikte yemeğe katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:34 Kaynak: AA

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