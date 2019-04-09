Özel Öğrencilerden İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Konser

İZMİR'de faaliyet gösteren Ege Engel Siz Yaşam Derneği tarafından farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte özel öğrencilerin oluşturduğu koro konser verdi.

İZMİR'de faaliyet gösteren Ege Engel Siz Yaşam Derneği tarafından farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte özel öğrencilerin oluşturduğu koro konser verdi. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Burhan Öcal eşliğinde 12 otizmli ve Down Sendromlu çocuğun da enstrüman çaldığı 'Yaşamın Ritmi' adlı konser, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.



Ege Engel Siz Yaşam Derneği, farkındalık yaratmak amacı ile İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile 12 otizmli ve down sendromlu çocuğun aynı sahnede buluştuğu 'Yaşamın Ritmi' isimli konseri düzenledi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserde ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öcal darbuka ile eşlik etti. Konserden iki saat öncesinde provalarını gerçekleştiren Devlet Senfoni Orkestrası, Hakan Şensoy'un şefliğinde Burhan Öcal'ın da katılımıyla son hazırlıklarını yaptı.



Ege Engel Siz Yaşam Derneği Başkanı İnci Sancak, "Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde özel çocuklarımızın da sahne aldığı, Burhan Öcal eşliğinde bir ritm konseri gerçekleştirdik. Bu çalışmalar 2.5 aydır devam ediyor. Bu provalarla birlikte, çocuklarımızın ne kadar başarılı olduklarını biz de öğrendik. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile ilk kez düzenlenen bir konser bu. Bizler de çok heyecanlıyız. Otizm hafif, ağır, orta olarak kendi içinde ayrılan bir tanı. Bütün seviyelerden 12 çocuğumuz sahnede. Çocuklarının yapamayacağını düşünüp, sahnede yaptığını görmek anneler için de büyük bir mutluluk oldu" diye konuştu.



'PROVALAR BİLE DUYGU SELİ İÇİNDE GEÇTİ'



Ağır otizmli kızı sahne alacak olan anne Aynur Şahin, "Çocuklarımız eksikleriyle değil, birleşip tamamlandıkları duygularıyla hayata bağlanacaklar. Provalar bile duygu seli içinde geçiyor. Biz bu akşam onları alkışlıyor olacağız, çok mutluyuz" dedi.



ÖCAL: BU DÜNYA HEPİMİZE AİT



Ünlü perküsyon ustası Burhan Öcal ise, "Çok sık sahneye çıkıyorum ama bu sefer bu çocuklarla olmak heyecanlı ve eğlenceli olacak. Bana böyle bir teklif geldiğinde derhal evet dedim. Çünkü dediğimiz gibi yaşamın ritmi hepimizin içinde var. O zaman bu çocuklarla daha kolay ulaşırız. Çünkü onların toplumdaki yerleri çok farklı. Onlarla böyle bir şey yaparsak daha çok dikkat çekeriz. Ülkemizde bir sürü engelli insan var ve onlara karşı Türk halkı çok duyarlı. Ama sanıyorum bu projeden sonra daha da fazla duyarlılık oluşacak. Bu dünya hepimize ait, bunu yapmak zorundayız. Onlar hepimizin çocukları. Herkes büyük fedakarlıklar yapıyor, burada hiçbir ticari amaç yok. Tamamiyle gönül işi" diye konuştu.



Konserde sahne alan çocuklardan biri olan Selin Durgut ise, "Çok özel bir gün. Burhan Öcal sayesinde çok mutluyuz. O canımız. Bugün ne çalacağımı söylemeyeceğim, sürpriz" dedi.



Sanat yönetmenliğini Sinan Olcay'ın yaptığı konser, ünlülerin destek videolarının gösterimi ile başladı. Konsere İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, AASSM Müdürü Dr. Mustafa Bayık, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Geçmiş Dönem Müdürü Hüseyin Sonat Sözer ve iş adamı Mesut Sancak'ın yanı sıra aileler ve çok sayıda dinleyici katıldı.



- İzmir

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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