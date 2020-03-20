(Özel) Pazar yerlerinde hem el dezenfektanı uygulaması başladı hem de "14 kural" broşürü dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Pazar yerlerinde hem el dezenfektanı uygulaması başladı hem de '14 kural' broşürü dağıtıldı - Son Dakika

(Özel) Pazar yerlerinde hem el dezenfektanı uygulaması başladı hem de "14 kural" broşürü dağıtıldı

6 saat önce

Altındağ Belediyesi'nin pazar yerlerinde başlattığı el dezenfektanı uygulaması ve "14 kural" broşürün dağıtılmasından esnaf ve vatandaş memnun kaldı.

(Özel) Pazar yerlerinde hem el dezenfektanı uygulaması başladı hem de

Altındağ Belediyesi'nin pazar yerlerinde başlattığı el dezenfektanı uygulaması ve "14 kural" broşürün dağıtılmasından esnaf ve vatandaş memnun kaldı.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Altındağ Belediyesi, pazar yerlerine el dezenfektanı koyarak esnaf ve vatandaşın önlem almasına yardımcı oluyor. Yaptıkları uygulamayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunan Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Emrah Çiloğlu, "Belediyemize bağlı tüm pazar yerlerinde el dezenfektasyonu işlemine geçtik" derken pazar esnafı Ahmet Emin Akın ise, "Alışveriş yapan vatandaşlarımıza belediyenin vermiş olduğu 14 kuralı içeren broşürleri veriyoruz" dedi. Vatandaş ise yapılan uygulamadan ve dağıtılan broşürlerden memnun.


"Kapalı alanlarda başlatmış olduğumuz dezenfekte işlemlerini açık alanlara da geçirdik"


Yapılan dezenfekte ve bilgilendirme broşürünün dağıtılmasından sebep vatandaşın memnun olduğunu dile getiren Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Emrah, "Altındağ Belediyesi olarak kapalı alanlarda başlatmış olduğumuz dezenfekte işlemlerini açık alanlara da geçirdik. Belediyemize bağlı tüm pazar yerlerinde el dezenfektasyonu işlemine geçtik. Vatandaşlarımız pazara girişlerde ve çıkışlarda el dezenfeksiyonu kullanarak ellerini dezenfekte edebiliyorlar. Bunun yanında zabıta ekiplerimiz aracılığıyla korona virüsün yayılmasını engelleyen 14 kurala ait broşürü dağıtıyor. Pazarın kapanmasına müteakip temizlik personelimizle atıklar toplandıktan sonra dezenfektanlarla pazarın tamamının yıkamasını yapıyoruz. Vatandaşımız ve esnafımız uygulamadan memnun. Çünkü insanlar elinin temas ettiği her yerden çekinir durumdalar" ifadelerini kullandı.


Esnaf Akın: "Alışveriş yapan vatandaşlarımıza belediyenin vermiş olduğu 14 kuralı içeren broşürleri veriyoruz"


Herkesin gerekli önlemleri aldığını belirten pazar esnafı Ahmet Emin Akın, "Pazarımızda bulunan herkes virüsün farkında. Ona göre herkes önlemini aldı. Maske ve eldivenlerimizi taktık. Belediyemiz tarafından pazar yerimize dezenfektan getirildi. Alışveriş yapan vatandaşlarımıza ise belediyenin vermiş olduğu 14 kuralı içeren broşürleri veriyoruz. Müşterilerimizde almış olduğu önlemlerden bize bahsediyor. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak bu korona virüsünü atlatacağız inşallah" diye konuştu.


Vatandaş memnun


Korona virüsten korunmak adına gerekli önlemlerini alarak alışveriş yapan Hayati Kıyak, "Belediyemize halk sağlığını düşündüğü için teşekkür ederim. Sağlığımız önemli. Birbirimize saygı duyarak, sahip çıkarak bunu atlatacağız. Duyarlı insanların bu konularda daha dikkatli olması lazım" derken aynı şekilde önlemlerini alarak alışveriş yapan bir diğer vatandaş Özlem Baltacı ise, "Alınan önlemler çok iyi. Halkımızın yetkililere yardımcı olması gerekiyor. Özellikle dezenfektanların olması önemli bir karar" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:27 Kaynak: İHA

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