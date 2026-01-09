Özel Sektör İşçilerine Banka Promosyonu Teklifi

(TBMM) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, özel sektörde çalışan işçilerin banka promosyonundan yararlanabilmelerini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Öztunç, "Özel sektörde banka promosyonları tamamen işverenin inisiyatifine bırakılmış, yasal bir düzenlemeye konu edilmediği için eşitsizlik, keyfilik ve hak kaybı doğurmuştur. Aynı bankadan, aynı maaş ödemesi karşılığında kamu çalışanına promosyon ödenirken, özel sektör çalışanının bu haktan mahrum bırakılması eşitlik ilkesine aykırıdır" ifadesini kullandı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İş Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif, İş Kanunu'na eklenecek bir ek maddeyle özel sektörde çalışan işçilere banka promosyonu ödenmesinin işverenin inisiyatifinden çıkarılmasını öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin maaş ve ücret ödemeleri karşılığında bankalarla yapılan anlaşmalar çerçevesinde banka promosyonu uygulaması uzun yıllardır yasal ve idari bir zemine kavuşmuş durumdadır. Buna karşın, özel sektörde çalışan milyonlarca emekçi, aynı koşullarda çalışmasına rağmen banka promosyonlarından yararlanamamaktadır. Özel sektörde banka promosyonları tamamen işverenin inisiyatifine bırakılmış, yasal bir düzenlemeye konu edilmediği için eşitsizlik, keyfilik ve hak kaybı doğurmuştur. Aynı bankadan, aynı maaş ödemesi karşılığında kamu çalışanına promosyon ödenirken, özel sektör çalışanının bu haktan mahrum bırakılması eşitlik ilkesine aykırıdır. Maaş ödemeleri karşılığında bankaların ciddi bir mevduat hacmi ve işlem geliri elde ettiği dikkate alındığında, bu kazançtan çalışanların pay alması sosyal adaletin, emeğin korunmasının ve çalışma barışının bir gereğidir. Bu Kanun Teklifi ile; özel sektörde banka promosyonlarının yasal güvenceye kavuşturulması, promosyon bedellerinin çalışanlara doğrudan ödenmesi, işverenin promosyon bedeli üzerinde tasarrufunun engellenmesi, toplu sözleşme ve bireysel sözleşmelerde promosyon hakkının açıkça düzenlenmesi amaçlanmaktadır."