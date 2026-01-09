Özel Sektör İşçilerine Banka Promosyonu Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özel Sektör İşçilerine Banka Promosyonu Teklifi

09.01.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Ali Öztunç, özel sektörde çalışan işçilerin banka promosyonu alma hakkı için kanun teklifi sundu.

(TBMM) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, özel sektörde çalışan işçilerin banka promosyonundan yararlanabilmelerini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Öztunç, "Özel sektörde banka promosyonları tamamen işverenin inisiyatifine bırakılmış, yasal bir düzenlemeye konu edilmediği için eşitsizlik, keyfilik ve hak kaybı doğurmuştur. Aynı bankadan, aynı maaş ödemesi karşılığında kamu çalışanına promosyon ödenirken, özel sektör çalışanının bu haktan mahrum bırakılması eşitlik ilkesine aykırıdır" ifadesini kullandı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İş Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif, İş Kanunu'na eklenecek bir ek maddeyle özel sektörde çalışan işçilere banka promosyonu ödenmesinin işverenin inisiyatifinden çıkarılmasını öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin maaş ve ücret ödemeleri karşılığında bankalarla yapılan anlaşmalar çerçevesinde banka promosyonu uygulaması uzun yıllardır yasal ve idari bir zemine kavuşmuş durumdadır. Buna karşın, özel sektörde çalışan milyonlarca emekçi, aynı koşullarda çalışmasına rağmen banka promosyonlarından yararlanamamaktadır. Özel sektörde banka promosyonları tamamen işverenin inisiyatifine bırakılmış, yasal bir düzenlemeye konu edilmediği için eşitsizlik, keyfilik ve hak kaybı doğurmuştur. Aynı bankadan, aynı maaş ödemesi karşılığında kamu çalışanına promosyon ödenirken, özel sektör çalışanının bu haktan mahrum bırakılması eşitlik ilkesine aykırıdır. Maaş ödemeleri karşılığında bankaların ciddi bir mevduat hacmi ve işlem geliri elde ettiği dikkate alındığında, bu kazançtan çalışanların pay alması sosyal adaletin, emeğin korunmasının ve çalışma barışının bir gereğidir. Bu Kanun Teklifi ile; özel sektörde banka promosyonlarının yasal güvenceye kavuşturulması, promosyon bedellerinin çalışanlara doğrudan ödenmesi, işverenin promosyon bedeli üzerinde tasarrufunun engellenmesi, toplu sözleşme ve bireysel sözleşmelerde promosyon hakkının açıkça düzenlenmesi amaçlanmaktadır."

Kaynak: ANKA

Ali Öztunç, Ekonomi, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Sektör İşçilerine Banka Promosyonu Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası

12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:14:38. #7.11#
SON DAKİKA: Özel Sektör İşçilerine Banka Promosyonu Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.