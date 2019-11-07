Son Dakika Haberleri: (Özel) Soğuğa aldırmadan denize girdiler
Son Dakika Yaşam (Özel) Soğuğa aldırmadan denize girdiler

(Özel) Soğuğa aldırmadan denize girdiler

7 saat önce

Zonguldak'ta iki kişi soğuk havaya aldırış etmeden 2 saat boyunca denize girerek yüzmenin tadını çıkarttı.

(Özel) Soğuğa aldırmadan denize girdiler, System.String[]

Zonguldak'ta iki kişi soğuk havaya aldırış etmeden 2 saat boyunca denize girerek yüzmenin tadını çıkarttı.


Meteorolojinin bazı bölgelerde soğuk hava uyarılarıyla birlikte Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde de hava sıcaklığı ve deniz sıcaklığı 14 ila 16 derece arasında seyretti. Soğuk havaya aldırış etmeyen 60 yaşındaki Yalçın Köktürk, yakınıyla birlikte soğuk suya girdi. Denizde yaklaşık 2 saat yüzen ikiliye sahilde gezen köpekler de eşlik etti.


Köktürk, "Çok güzel bir duygu. Deniz suyu ılık. Çok da soğuk değil. Sağlık açısından denize giriyoruz. Her geldiğimde denize giriyorum. Denizde yunus vardı. Sahildeki köpekler de denizde yüzen yunusa havlıyordu" diye konuştu.


Torunuyla sahilde vakit geçiren Ali Turan da "Kasım ayında denize girilmez pek ama bu sene denize giren insanlar var. Su soğumuş ama hava güzel. Şanslıyız. Burada yaşamamız bir avantaj" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Filyos, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:17 Kaynak: İHA
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