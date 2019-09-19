Son Dakika Haberleri: Özel sporcu Ebru Acer'den gümüş madalya
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Özel sporcu Ebru Acer'den gümüş madalya

1 saat önce

Milli sporcu Ebru Acer, ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Ebru Acer, ITTF- PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ebru Acer, İsveç'te devam eden şampiyonada finalde Rus Elena Prokofeva ile karşılaştı. Rakibine müsabakayı 11-6, 11-7 ve 11-4'lük setlerle 3-0 kaybeden Ebru, gümüş madalyada kaldı.

Özel sporcu Ebru Acer, ITTF-PTT Kadınlar Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcumuz Ebru Acer, Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor. Rakiplerini farklı skorlarla yenen Ebru Acer, 2000 yılında kurulan Özel Sporcular Spor Federasyonumuzun tarihinde bir ilki başararak Özel Sporcular Kadınlar Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda' finale yükselme başarısı gösteren ilk sporcumuz oldu. Ebru, finaldede Rus rakibi karşısında çok iyi mücadele etti, genç yaşına rağmen ikinci olmayı başardı kendisini tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Aydın, paralimpik branşlara yaptıkları yatırımların madalyalara dönüşmesinin kendilerini gururlandırdığını da vurguladı.

Özel sporcu Ebru Acer'den gümüş madalya

Avrupa, Acer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:45 Kaynak: AA
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