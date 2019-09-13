Özel yüzücüler Avrupa'da kulaç atacak

Down Sendromlular Yüzme Milli Takımı, İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda madalya için kulaç atacak.

Avrupa Down Sendromlular Yüzme Şampiyonası, İtalya'nın Sardunya Adası'nda 15-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şampiyonada Türkiye'yi erkeklerde Tuğrul Şahin, Alperen Menç, Özgün Öktem, Serhat Emir Güngör, kadınlarda ise İrem Öztekin, Fatma Çağla Demir, Ada Zehra Anlatıcı ve Rana Bağdat temsil edecek. Milli takım, son hazırlıklarını antrenör Gaye Kurubaş yönetiminde Ankara'da sürdürüyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın son kampını başkentte gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kurt, "Yıl içinde 6 kamp yaptık. Gelinen nokta itibariyle hazırız. Atletizm ve masa tenisinde olduğu gibi Avrupa Yüzme Şampiyonası'ndan da sporcularımız madalyalarla dönecek. İstiklal Marşı'mızı okutup, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğiz." diye konuştu.

Milli takım antrenörü Gaye Kurubaş da Türkiye'yi şampiyonada 4'ü kadın 8 sporcuyla temsil edeceklerini belirtti.

Takımın büyük hedeflerinin bulunduğunu vurgulayan Kurubaş, şunları söyledi:

"Sporcularımız azimli, bunu antrenmanlarda çok iyi görüyoruz. Verimli bir antrenman oldu. Madalyaları toplayıp geleceğiz. Bizim için önemli olan madalya değil. Yüzlerindeki tebessüm, huzur yeterli. Madalya onları mutlu ediyor. Bizim için de sporcuların mutluluğu yeterli."

Milli takım sporcusu Alperen Menç ise şampiyonada altın madalya kazanmak istediğini belirterek, "Ailemin emeklerini boşa çıkarmak istemiyorum. Altın madalya kazanmak istiyorum. Başarılı olacağıma inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Fatma Çağla Demir de yüzmede güzel yerlere geldiğini belirterek, daha üst seviyelere çıkmak istediğini söyledi.

Yurt içi ve uluslararası organizasyonlarda derecelerinin bulunduğunu anımsatan Fatma, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Çok güzel antrenörlerle yüzüyoruz. Hedefim Avrupa ve dünya. Bu sefer Avrupa'da en iyisi olacağım. Birinci olmayı hak eden olacağız. Antrenörlerime ve yöneticilerime teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.