Özen Grup & Kaçuv İş Birliği İle ‘Umut Kafe’ Projesini Hayata Geçirdi - Son Dakika
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Özen Grup & Kaçuv İş Birliği İle ‘Umut Kafe’ Projesini Hayata Geçirdi

Özen Grup & Kaçuv İş Birliği İle ‘Umut Kafe’ Projesini Hayata Geçirdi
16.06.2026 10:51
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Perakende sektörünün öncü markalarından Özen Grup çatısı altında faaliyet gösteren Onur Market, toplumsal fayda odaklı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sürdürülebilir sosyal sorumluluk vizyonu doğrultusunda hareket eden kurum, Kaçuv ( Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) ile anlamlı bir iş birliğine imza attı.

Proje kapsamında, KAÇUV’un kanser tedavisi gören çocukların ailelerine gelir desteği sağlamak ve vakıf çalışmalarına kaynak yaratmak amacıyla hayata geçirdiği gezici kahve aracı "Umut Kafe", Onur Market Genel Müdürlük binası önünde ağırlandı. Gerçekleştirilen etkinlikte satılan tüm kahvelerin gelirleri, kanserli çocukların tedavi ve sosyal ihtiyaçlarında kullanılmak üzere doğrudan KAÇUV’a bağışlandı.

Özen Grup & Kaçuv İş Birliği İle ‘Umut Kafe’ Projesini Hayata Geçirdi

"Toplumsal Sorumluluklarımızın Bilincindeyiz"

Gerçekleştirilen iş birliğine ilişkin açıklamada bulunan Onur Market yönetimi, kurumsal değerlerin en önemli parçasının topluma değer katmak olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Özen Grup ailesi olarak, sadece perakende alanında değil, toplumsal hayatın her alanında sorumluluk almayı bir görev kabul ediyoruz. KAÇUV gibi değerli bir sivil toplum kuruluşuyla bir araya gelerek çocuklarımızın geleceğine ve ailelerimizin mücadelesine destek olmaktan derin bir onur duyuyoruz. Kurum olarak sosyal sorumluluk projelerine verdiğimiz desteği sürdürülebilir kılmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirecek bu tür çalışmalara kararlılıkla devam etmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Tüm çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı bu anlamlı projelere destek olmaya davet ediyoruz."

Onur Market, "Fazlası Onur’da" ilkesini sadece ticari faaliyetlerinde değil, topluma geri verme bilincinde de uygulamaya ve geleceğe umut olan projelerin destekçisi olmaya devam edecektir.

Son Dakika

Son Dakika Kaçuv Özen Grup & Kaçuv İş Birliği İle ‘Umut Kafe’ Projesini Hayata Geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özen Grup & Kaçuv İş Birliği İle ‘Umut Kafe’ Projesini Hayata Geçirdi - Son Dakika
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