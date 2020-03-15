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Özge Özpirinçci: Virüse karşı bol bol su için
15 dakika önce
Bebek'ten Kuruçeşme'ye kadar tempolu bir şekilde koşan arkadaşlar, Arnavutköy'deki soluklandılar.
Bebek'ten Kuruçeşme'ye kadar tempolu bir şekilde koşan arkadaşlar, Arnavutköy'deki soluklandılar. Özpirinçci muhabirlere, "Çok terliyiz, su almamız lazım. Siz bir şey içer misiniz? Koronavirüse karşı bol bol su için" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:08
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