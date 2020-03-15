Özge Özpirinçci: Virüse karşı bol bol su için

Bebek'ten Kuruçeşme'ye kadar tempolu bir şekilde koşan arkadaşlar, Arnavutköy'deki soluklandılar. Özpirinçci muhabirlere, "Çok terliyiz, su almamız lazım. Siz bir şey içer misiniz? Koronavirüse karşı bol bol su için" dedi.



