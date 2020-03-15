Özge Özpirinçci: Virüse karşı bol bol su için - Son Dakika
Son Dakika Magazin Özge Özpirinçci: Virüse karşı bol bol su için - Son Dakika Magazin

Özge Özpirinçci: Virüse karşı bol bol su için

15 dakika önce

Bebek'ten Kuruçeşme'ye kadar tempolu bir şekilde koşan arkadaşlar, Arnavutköy'deki soluklandılar.

Özge Özpirinçci: Virüse karşı bol bol su için, System.String[]

Bebek'ten Kuruçeşme'ye kadar tempolu bir şekilde koşan arkadaşlar, Arnavutköy'deki soluklandılar. Özpirinçci muhabirlere, "Çok terliyiz, su almamız lazım. Siz bir şey içer misiniz? Koronavirüse karşı bol bol su için" dedi.


Arnavutköy, Kuruçeşme, Bebek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:08 
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