Özgecan Aslan ölümünün 5. yılında başkentte anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özgecan Aslan ölümünün 5. yılında başkentte anıldı - Son Dakika

Özgecan Aslan ölümünün 5. yılında başkentte anıldı

6 saat önce

Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri, Mersin'in Tarsus ilçesinde, 5 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için anma etkinliği düzenledi.

Özgecan Aslan ölümünün 5. yılında başkentte anıldı, System.String[]

Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri, Mersin'in Tarsus ilçesinde, 5 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için anma etkinliği düzenledi.

Kuğulu Park'ta düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan dernek üyesi Aysan Canser, her yıl 11 Şubat'ta yüreklerinin şiddete uğrayan kadınlar için yandığını söyledi.

Özgecan Aslan'ın bahar çiçeği gibi taze olduğunu ve "hain" eller tarafından hayattan koparıldığını belirten Canser, "Özgecan Aslan, bilim insanı ve anne olması gerekirken, kadına şiddetin sembolü haline geldi." dedi.

Kadın ve çocuğa karşı şiddetin devam ettiğini vurgulayan Canser, "Toplumun her kesimine sinen şiddet, kadınlar ve çocuklar üzerinde vücut buluyor." diye konuştu.

Dernek üyeleri, basın açıklamasının ardından Özgecan Aslan'ın adı verilen ağacın etrafına karanfil bıraktı.

Cumhuriyet Kadınları, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babası ve amcasının öldürmek için ormana götürdüğü genç kızı, polis kurtardı
Kadir'in avukatı, tutukluluğa itiraz etti Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 20:52:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özgecan Aslan ölümünün 5. yılında başkentte anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]