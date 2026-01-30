Özgür Özel: 29 Mart\'ta İstanbul karar versin!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bütün İstanbulluların önünde çağırıyorum, 29 Mart'ta kararı İstanbul versin. Sen kazanırsan biz yokuz, biz kazanırsak Türkiye'ye erken seçim sandığı istiyoruz, hodri meydan." dedi.

Özel, KİPTAŞ Kartal Kaper Sitesi Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, törenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bugün Ankara'da Yeniden Refah Partisi'nin Kurultayı dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretine gittiğini belirten Özel, önümüzdeki hafta da deprem bölgesinde olacağını, bütün bir haftayı deprem bölgesinde geçireceğini söyledi.

Özel, iktidarın Hatay'da açılış yaptığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İlk kez yıllar sonra söyledik, sıcak salondan çıkıp, mütevazı bir kalabalığa seslendiler. Orada da söyledikleri her sözde Hatay'ı çıldırttılar. Biz mayıs ayında Hatay'a mitinge gidecektik, geçen haftalarda çağırdılar, 'Şunu da söyle, bunu da söyle'... Söylediklerimizden bir tanesi de şu, suçüstü durumu var. Bizce ücretsiz yapmaları gereken yeri, paralı yaptılar, insanların önüne anahtarı verirken boş senet koydular. Boş senette ne ödeyeceğini bilmiyor, sonra dolduracağız. Faiz kısmı var, Afet Kanunu'na göre faiz alınmaz, orası da boş. Avukatlar öneriyor, 'Faiz kısmını çizin.' diyorlar, sonradan kimse faiz koyamasın, çizene anahtarı vermiyor. 'Boş senede, boş faize imza atacaksın' diyor. Bunu sorduk, bir cevap verin, o günden bugüne tek cevap yok. Muhatabımız Erdoğan, cevap yok. Onun İstanbul'a önerip, sizin 'İstemiyoruz, gitsin kumda oynasın.' dediğiniz bakanından cevap yok. Bugün bana sormuş, diyor ki 'Sizin yaptığınız bir kentsel dönüşüm projesi var mı?' Aha da var. Senin döneminde mağdur olan 1500 kişiye anahtar dağıtıyoruz, daha bugün."

Özel, önümüzdeki aylarda Guinness rekorlar kitabının temsilcilerinin hazır bulunacağı bir tespit töreni yapacaklarını, dünya rekoru kıracaklarını belirterek, aynı anda bir şehirde ilerleyen eşzamanlı en çok metro inşaatı ve bir günde kat edilen yer altında en uzun mesafe için dünya rekoru denemesi yapacaklarını kaydetti.

"Koca teşkilat 16 milyonluk şehre il başkanı bulamamış, belediye başkanından kırpıp il başkanı yaptılar." diyen Özel, "O da parayla, panoyla siyaset yapmaya çalışıyor. Çıkmış panolara şey yazmışlardı, 'Metro inşaatları durdu'. Allah'tan korkmazlar, kuldan utanmazlar, ne durması. Hepsi devam ediyor, Guinness rekorlar kitabına İstanbul dünyanın en çok metro yapan şehri olarak giriyor, aynı anda yer altında en çok metro mesafesi alan şehir." ifadelerini kullandı.

"Şu anda tutuklanan kişi araştırılacak, soruşturulacak"

Geçen yıl memnuniyet anketi yaptıklarını, yüzde 60 memnuniyet oranı çıktığını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Bu sene tekrarlanıyor anket. Memnuniyet oranında birinci sıra Anne Kart uygulaması. Ankette en memnun olunan ikinci husus, kreşler. İstanbul'a 127, Türkiye'ye 800 tane kreş kazandırdık. O kreşlerin memnuniyeti, kreşe çocuğunu yollayan anneye sorun, babaya sorun. O kreşe bir iftira, ola ki ilk duyduğunda İBB başkanvekilimiz ilk soruşturmayı açtı. Çocuğun göğsünde bir morluk görüyor, kreşin öğretmeni anneyi arayıp söylüyor, 'Böyle bir şey var, bu nerede oldu?' diye. Anne diyor 'Çocuktur, düşer.', İBB'ye bildiriyor. Soruşturma açıyoruz. Şu anda tutuklanan kişi araştırılacak, soruşturulacak. İBB'nin kayıtlarına göre 35 kamera var, ölü bir nokta yok, çocukla temas yok. Suçsuzsa adalet yerini bulacak, çıkacak. Böyle toplu iğnenin başı kadar kusuru olanın gözünün yaşına bakmayız."

İstanbul'a sahip çıkanların Türkiye'ye sahip çıkmak istediğini dile getiren Özel, "Yoksuluna, işsizine, gencine, yaşlısına, öğrencisine sahip çıkmak istiyor. Türkiye'de ilk kez erken seçim talebi yüzde 65'e yükseldi. Erdoğan buna direniyor. Ben de kendisine diyorum ki, Ekrem İmamoğlu ile en son kantara nerede çıktınız? 31 Mart 2024 günü. Neden kaçıyorsun? Gelecekteki Cumhurbaşkanlığı seçiminde onunla yarışmaktan, onunla kantara çıkmaktan kaçıyorsun. Sen erken seçimden kaçadur, ben sana erken seçim getiriyorum." ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti:

"Diyorum ki benim cesaretim var, elimdeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, elimizdeki İstanbul yerel yönetimlerini, ben seninle erken seçime gitmeye varım, bırakıyoruz, gel karşımıza çık, 29 Mart Pazar günü bütün İstanbul'a sandıkları kuralım. Eğer sen kazanırsan, Ekrem Başkan da aday değil, ben de siyasette yokum, bırakıyorum, bu kadar iddialıyım. Ama biz kazanırsak, yakamızdan düşeceksin, erken seçim sandığını getireceksin, hodri meydan. Bütün İstanbulluların önünde çağırıyorum, 29 Mart'ta kararı İstanbul versin. Sen kazanırsan biz yokuz, biz kazanırsak Türkiye'ye erken seçim sandığı istiyoruz, hodri meydan."

Konuşmaların ardından programda, sembolik olarak 6 aileye anahtar takdim edildi.

Programa, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanlarının yanı sıra hak sahibi aileler ve çok sayıda kişi katıldı.