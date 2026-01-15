Özgür Özel Beşiktaş'ta Yolsuzluk İddialarını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özgür Özel Beşiktaş'ta Yolsuzluk İddialarını Açıkladı

Özgür Özel Beşiktaş\'ta Yolsuzluk İddialarını Açıkladı
15.01.2026 00:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk araştırmalarını eleştirerek seçim çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Beşiktaş'ta katılımcılara hitap etti.

Özel, Barbaros Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingdeki konuşmasında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın haksız yere tutuklu olduğunu savunarak, verilemeyecek hesapları olmadığını söyledi.

İstanbul'daki reklam panolarında CHP'ye ve İBB'ye yönelik iftiralar atıldığını öne süren Özel, şunları söyledi:

"İlanlarda 'Senin hayatından gidiyor.' diyor İstanbullulara. İlan ilan değil, kuyruklu yalan. Diyor ki, 'İBB'nin borçları katlandı.' Daha aralık ayında yurt dışından alınan, vadesi gelen 655 milyon dolar borç ödendi yurt dışına. 'İstanbul'da metroları durdurdular.' diyor. Ne yaptı Ekrem İmamoğlu? Japonya'daki hızlı tren sistemlerinin başındaki Pelin Hanım'ı aldı, getirdi. Raylı sistemlerin başına koydu. Genel Sekreter Yardımcısı yaptı. Dünyada metroya kredi deyince Pelin Hanım'ı görenler şapka çıkardı. Kaç metro inşaatı yapıyoruz? 10 metronun 10'unu da biz harekete geçirdik. 3 tanesi bu yıl içerisinde açılıyor. Pelin Hanım'la geçen açılışta konuşmuştum. Önümüzdeki günlerde metro açılışına başvurduk, Guinness Rekorlar Kitabını getiriyoruz. İstanbul aynı anda en çok metro inşaatının olduğu, bir günde en çok metro ilerlemesi yapan il oldu."

Bilboardlarda yazanların milletin aklıyla alay etmek olduğunu savunan Özel, bunun için CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in AK Parti'ye hakaret davası açacağını dile getirdi.

Özel, büyükşehir seçimlerinin yenilenmesi teklifinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Şimdi Erdoğan'a bir teklifte bulunuyorum. Milletin huzurunda. Gel İstanbul Büyükşehir'de bütün belediye meclis üyelerini istifa ettirerek İBB seçimlerini yenilemeye karar verelim. Benim adayım Ekrem İmamoğlu. Sen istediğin, en güvendiğin adayı çıkar. İstanbullu çalışan metroyu da biliyor, yapılan inşaatı da biliyor, hizmeti de biliyor. 60 gün sonra İBB seçimlerinde eğer kazanabilirsen, Ekrem Başkan'ı yenebileceksen İBB'yi de alırsın, bundan sonrası için de güç kazanırsın. Benim bir şartım var. Seçimleri yapacağız, kararı yüce Türk milleti, İstanbullular verecek. Ondan sonra yakamızdan düşeceksin ve tüm arkadaşlarımız tutuksuz yargılanacak. Kararı bir kişi değil, sen değil, üç hakim değil, 16 milyon İstanbullu versin. Ekrem Başkan yeniden seçildiğinde 'Tutuksuz yargılamaya evet.' diyorsan ben yarın İstanbul seçimlerini yeniliyorum."

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifinin yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini hatırlatan Özel, emeklileri tepki vermeye davet etti.

Futbolda bahis ve uyuşturucuyla ilgili yürütülen soruşturmaları eleştiren Özel, "İki topçuyla şike davası görüyorlar. İki popçuyla uyuşturucuyla mücadele ediyorlar. Bu ülkenin adalet ihtiyacı her yerde var. 20 sanatçıyı götürüyorlar. Gece-gündüz ekrana onu koyuyorlar. 15 gün sonra üçünün testi pozitif. O 17'sine, o 17'sinin anasına, babasına, çocuğuna ayıp değil mi? Konusuna, komşusuna ne dedi bu insanlar? Okula nasıl gitti bu çocuklar? Her şeyi birbirine karıştırıp da sanki her şeyle mücadele ediyormuş gibi yapıp, bir şeyle, Erdoğan'ın iktidarını sürdürmesiyle meşgul oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 7 milyon kumar bağımlısı bulunduğunu öne süren Özel, kumara karşı hazırladıkları eylem planını meclise sunacaklarını belirtti.

Miting alanına gelenlere teşekkür eden Özel, şunları kaydetti:

"Sözüm gelebilecek olup da gelmeyene ve şikayet edene. Sen eğer sokağa çıkmazsan, meydana koşmazsan, eyleme gelmezsen bu düzen hepimizi teker teker yenebilir. Biz deli miyiz, eksi dört derecede Çankırı'da 50 bin kişiyle, bu ayazda Boğaz'ın kenarında niye mücadele ediyoruz? Emekliler ile gençler birlikte çalışacak, birlikte direnecek, birlikte mücadele edecek. Hep birlikte kurtulacağız."

Kaynak: AA

Özgür Özel, Beşiktaş, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel Beşiktaş'ta Yolsuzluk İddialarını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun

23:41
Tedesco’dan Kante sorusuna bomba cevap
Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap
23:12
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
22:52
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe’ye geliyor
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe'ye geliyor
22:29
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi
31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı’ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 00:43:42. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel Beşiktaş'ta Yolsuzluk İddialarını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.