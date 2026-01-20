Özgür Özel'den Bayrak Saldırısına Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mardin'in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin'in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır. Ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın her karışında onurla dalgalanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.