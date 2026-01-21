Özgür Özel'den Haldun Dormen'e Taziye

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Haldun Dormen için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Özel, paylaşımında, "Türk tiyatrosunun büyük ustası, kıymetli sanatçımız Haldun Dormen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim. Sahneyi büyüten, sanatla yaşayan, kuşaklar yetiştiren çok büyük bir çınardı. Işıklar içinde uyusun…" ifadesini kullandı.