Özgür Özel Deprem Şehitliği'ni Ziyaret Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özgür Özel Deprem Şehitliği'ni Ziyaret Edecek

Özgür Özel Deprem Şehitliği\'ni Ziyaret Edecek
03.02.2026 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKA Haber Ajansı 3 Şubat Salı gündemi

09.30 - 10.30 - 13.30 - 15.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kapıçam Deprem Şehitliği'ni ziyaret edecek. Sivil toplum kuruluşları başkanları ile toplantıda bir araya gelecek olan Özel, haftalık grup toplantısını Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenleyecek. Özel, Şekeroba Mahallesi'nde depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KAHRAMANMARAŞ)

10.00 - "Aziz İhsan Aktaş" davası 5. gününde Silivri'de devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, ocak ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında uygulanacak pide fiyatlarına ilişkin federasyon genel merkezinde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.45 - 12.45 - TBMM'de MHP ve DEM Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, Emek Partisi Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.20 - 15.30 - 17.15 -18.15 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a yapacağı resmi ziyaret kapsamında Yemame Sarayı'nda düzenlenecek resmi karşılama törenine katılacak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşecek, heyetler arası görüşmeye ve onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - RİYAD)

15.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Basın Toplantısı, Özgür Özel, Ekonomi, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel Deprem Şehitliği'ni Ziyaret Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
“Adaya hiç gitmedim“ demişti Trump’la ilgili bomba Epstein ifşası "Adaya hiç gitmedim" demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti

09:08
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig’e gönderdiler
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler
08:47
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı 51
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı %51
08:35
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı kazanamazdık’’ diyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı kazanamazdık'' diyor
08:19
Altında ibre tersine döndü
Altında ibre tersine döndü
06:46
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
02:42
Askeri üniformayla katıldı Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 09:33:35. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel Deprem Şehitliği'ni Ziyaret Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.