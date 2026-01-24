Özgür Özel, İsmail Cem'i Andı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'i vefatının 19'uncu yılında andı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal demokrasinin saygın isimlerinden, merhum Dışişleri Bakanımız İsmail Cem'i aramızdan ayrılışının 19. yılında saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
