Yeni Parti'nin kuruluş kurultayının ardından ilk grup toplantısında kürsüye çıkan Özgür Özel, Öğretmenler Günü'nde eğitime ayrılan bütçeyi ve öğretmenlerin durumunu gündeme taşıdı. Özel, konuşmasının ikinci bölümünde iki aydır gündemde olan fon soruşturmasına ilişkin iddialarda bulundu.

"YARIN MYK'MIZI İLAN EDECEĞİZ"

Partisinin yönetim kadrosunun yarın açıklanacağını duyuran Özel, "Yarın MYK'mızı ilan edeceğiz. Milletimizin çözüm beklediği her alanda liyakatli kadrolardan oluşan MYK da sadece birer genel başkan yardımcısı değil onlarla eş güdüm halinde çalışacak olan koca koca takımları ilan edeceğiz. Liyakatli kadrolarla milletimizin önüne çıkacağız" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM BÜTÇESİ ELEŞTİRİSİ

Eğitime ayrılan bütçeye değinen Özel, 2016'da bütçeden eğitime ayrılan payın yüzde 14,4 olduğunu, bugün ise bu payın yüzde 9'a gerilediğini öne sürdü. Bu durumun okulları hijyen ve güvenlik krizine sürüklediğini savunan Özel, şunları söyledi:

"AKP devlet okullarındaki evlatlarımızı koruyamadı. Son 3 buçuk yılda 65 okul saldırısı vakası yaşandı. Okul saldırılarında son 3 buçuk yılda 27 canımız tedbirsizlik ve gerekli ödeneklerin ayrılmaması sebebinden hayatını kaybetti. Öğrencilerin çocuk işçiler haline getirildiği MESEM'lerde evlatlarımız iş cinayetlerine kurban gitti. Özel okul sayısı bu iktidar geldiğinde 2 bin 400 idi. Bugün 15 bin 100 özel okul var. Tam 6 buçuk kat özel okulların sayısının artması Erdoğan'ın eğitime nasıl baktığını gösteriyor."

"ÖĞRETMENLERİMİZ TARİHİN EN KÖTÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

Öğretmen maaşlarının alım gücünün düştüğünü ileri süren Özel, 2002'de 635 TL olan en düşük öğretmen maaşının o dönemde 20 çeyrek altın aldığını, bugün ise 7 çeyrek altın alabildiğini iddia etti. Özel, "13 çeyrek altının öğretmenin cebinden alındığı bir düzen kurmuşlar. Atanmış olan bu geçim sıkıntısını çekiyor bir de atanamayanlar var" dedi.

"MADEM Kİ ATAMAYACAKTIN NİYE OKUTTUN?"

Mevcut iktidar göreve geldiğinde atanmayı bekleyen öğretmen sayısının 68 bin olduğunu, bugün bu sayının 1 milyonun üzerine çıktığını öne süren Özel, "Bütün öğretmenler adına soruyorum; madem ki atamayacaktın niye okuttun be adam?" diye sordu. Milli Eğitim Akademisi uygulamasını da eleştiren Özel, mülakatın kaldırılacağı sözünün tutulmadığını savundu.

ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE VAADİ

İktidara geldiklerinde nitelikli eğitimi zenginlerin ayrıcalığı olmaktan çıkaracaklarını belirten Özel, "Okullarda temiz içme suyu ve bir öğün ücretsiz yemeği vereceğiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğiz" dedi.

"200 MİLYAR DOLAR ZARARA SOKMUŞTUR"

Konuşmasında fon soruşturmasına da değinen Özel, AK Partili isimlerin halkın yatırımlarına çöktüğünü iddia etti. Bu durumun borsadan Merkez Bankası rezervlerine kadar her alanda yeni krizleri tetiklediğini öne süren Özel, "Bu açgözlü iktidarın hevesleri milletimizi 200 milyar dolar zarara sokmuştur. Türkiye yüzyılı diye yüzyılın vurgununu yaptılar" ifadelerini kullandı.

Fon soruşturmasının AK Parti ayağını kendi partilerinin ortaya çıkardığını savunan Özel, "Biz açıklamasak hiç istiflerini bozmuyorlardı. O günden bugüne tam 69 gün geçti. Erdoğan, 69 gün sonra diyor ki fon krizini gündemimizden düşürmek istiyoruz" dedi.

"ASLANIN SAHİBİ ARANIYOR"

İstanbul'da günlerdir konuşulan aslan iddialarına da gönderme yapan Özel, "Aslanın sahibi aranıyor. Aslanı Sarıyer'e Recep Tayyip Erdoğan saldıysa şaşırmam. Yeter ki fon konuşulmasın" dedi.

"AÇIKLA LİSTEYİ"

Erdoğan'a fon soruşturmasına ilişkin listeyi açıklaması çağrısında bulunan Özel, "Sayın Erdoğan açıkla listeyi de biraz da biz şaşıralım. İlan et listeyi de millet tanısın" dedi. Yatırımcılara yapılan ara ödemelere ilişkin açıklamaları da eleştiren Özel, "Mağdurlarla resmen alay ediyorlar. 1 milyon liraya kadar ara ödemeler tamamlandı dedi. Ya gerçekten haberi yok ki bu durumda mesele ülkeyi yönetme kabiliyetini tamamen kaybettiğini gösteriyor ya da açık açık yalan söylüyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYANLAR HESAP VERECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise fon soruşturmasına ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, yaşanan sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana geldiğini ve finansal sisteme sirayet eden bir risk bulunmadığını söylemişti. Erdoğan, sorumluluğu olan herkesin hukuk önünde hesap vereceğini vurgulamıştı.