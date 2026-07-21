Özgür Özel'in 'yani parti' açıklamasının ardından CHP'den manidar paylaşım

CHP'de bir süredir devam eden ‘yeni parti’ hareketliliği resmiyete döküldü. Mahkemeden çıkan ‘mutlak butlan’ kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel’in yeni bir siyasi parti kuracağını açıkladı.

CHP’DEN MANİDAR PAYLAŞIM

Gelişmenin ardından ise CHP’nin resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Söz konusu paylaşımda, mahkeme kararıyla Genel Başkanlık koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da gerçekleştirdiği esnaf ziyareti yer aldı.

"SİZDEN TEK İSTEĞİM, ASLA UMUTSUZ OLMAYIN”

Ziyaret sırasında yurttaşlara ve esnafa seslenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kaydetti: "Sizden tek isteğim, asla umutsuz olmayın. Haklı olan, insandan yana olan, esnaftan yana olan, çiftçiden yana olan, emekliden yana olan siyasal partiler; toplumun sorunlarını mutlaka gündeme getirmeli ve bunu topluma duyurmalı… Benim görevim o."

Söz konusu paylaşım şu şekilde;