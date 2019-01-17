Son Dakika Haberleri: Özhaseki'den Taksi Durağı Ziyareti

Özhaseki'den Taksi Durağı Ziyareti

1 saat önce

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Dünya başkentleri içerisinde turizmden en az istifade eden şehirlerden biri Ankara'dır.

Özhaseki'den Taksi Durağı Ziyareti, System.String[]
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Dünya başkentleri içerisinde turizmden en az istifade eden şehirlerden biri Ankara'dır. Yeni bir anlayış ve mantıkla yepyeni bir hizmet dönemi başlıyor." dedi.

Çankaya ilçesindeki VİP Taksi Durağı'nı ziyaret eden Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, ömrünün belediyecilik ve hizmetle geçtiğini, başkentin ticaret, sanayi, kültür sanat ve sporda birinci olması gerektiğini ifade etti.

Özhaseki, Ankara'nın turizmden en az istifade eden başkentlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Burada sağlık, termal, doğa ve inanç turizmi olur. Bunların da yolları var. Benden önce yapıldı ama şimdi yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir anlayış ve mantıkla yepyeni bir hizmet dönemi başlıyor." ifadesini kullandı.

Ankara'da spor alanları konusunda birçok sıkıntının bulunduğunu dile getiren Özhaseki, başkentte UEFA standartlarında bir stat inşa etme sözü verdi.

Taksicilerin UBER'e ilişkin şikayetlerini dinleyen Özhaseki, bu konuyla hükümetin ilgilendiğini ve süreci takip edeceğini kaydetti.

Ziyarette, taksiciler Özhaseki'ye Ankaragücü atkı ve formasını hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:22 Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, belediye başkan adayı, Ankara, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Özhaseki'den Ortalığı Karıştıracak İddia: Muhalefet, ABD'ye Kadar Arayıp 'Elinizde Bant Var Mı?' Diye Sordu Ankara'daki Yangın Faciasında 5 İşçinin Ölüm Nedeni Belli Oldu

Ankara Valisi Vasip Şahin, 5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Yangınla İlgili Açıklama Yaptı Adayların Kesinleşmesinin Ardından Yapılan İlk Ankette, Çarpıcı Sonuçlar Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 16:59:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özhaseki'den Taksi Durağı Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]