Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "Güney sınırlarımızda bir terör devleti kurulsun istiyorlar"
Son Dakika Güncel Özhaseki: 'Güney sınırlarımızda bir terör devleti kurulsun istiyorlar'

Özhaseki: "Güney sınırlarımızda bir terör devleti kurulsun istiyorlar"

12 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin İslam'da yerinin olmadığını belirterek, "İstiyorlar ki bu ülke hür ve bağımsız olarak dimdik ayakta kalmasın, güçlü olmasın, çevresindeki gönül coğrafyasındakilere liderlik etmesin.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin İslam'da yerinin olmadığını belirterek, "İstiyorlar ki bu ülke hür ve bağımsız olarak dimdik ayakta kalmasın, güçlü olmasın, çevresindeki gönül coğrafyasındakilere liderlik etmesin. Paramparça olsun, küçülsün. Güney sınırlarımızda bir terör devleti kurulsun başımıza bela olsun, istiyorlar." dedi.

Özhaseki, Eskil Belediye Başkanlığının hizmet binası temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türk insanının en hassas noktasının milli ve dini duyguları olduğunu söyledi.

Bu milletin çocuklarını kandırıp devşirdiklerini, yıllar içinde Kur'an ve sünnete dayalı İslam'dan uzaklaştırarak FETÖ gibi bir sapığa bağlı İslam anlayışı geliştirdiklerini anlatan Özhaseki, FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlerin İslam'da yerinin olmadığını söyledi.

Özhaseki, şöyle devam etti:

"Batı'nın ve ABD'nin uydurup Suriye'ye koyduğu, sonra onları bahane ederek toplandıkları bir örgüt. Onu bahane ederek toplanıyorlar. Bu saydığım örgütlerin hepsinin besleyeni ve para verenleri aynı. Bunlara her türlü desteği verenler aynı, sonunda istedikleri de aynı. İstiyorlar ki bu ülke hür ve bağımsız olarak dimdik ayakta kalmasın, güçlü olmasın, çevresindeki gönül coğrafyasındakilere liderlik etmesin. Paramparça olsun, küçülsün.

Güney sınırlarımızda bir terör devleti kurulsun, başımıza bela olsun, istiyorlar. Çok net ve açık bunlar."

Özhaseki, bunca sıkıntı ve belaya rağmen bir taraftan kötülere karşı mücadeleyi devam ettirdiklerini, diğer taraftan da büyüme ve hizmet konusunda adımlar atmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

Türkiye'nin böylesine zor bir coğrafyada bulunduğuna dikkati çeken Özhaseki, "Bir taraftan dışarıdakilerle mücadele ediyoruz, bir taraftan da içeride güçlü kalmaya çalışıyoruz. Para oyunları karşısında elimizden gelenleri yapıyoruz. Bir taraftan da belediyelerimizi destekleyerek onların hizmet etmesini sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özhaseki ve Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen ve protokol üyelerince hizmet binasının temeli atıldı.

Özhaseki: Güney sınırlarımızda bir terör devleti kurulsun istiyorlar

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 09:17 Kaynak: AA
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