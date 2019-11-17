Son Dakika Haberleri: Özkan Uğur: Şahan Gökbakar'dan teklif gelirse....
Son Dakika Magazin Özkan Uğur: Şahan Gökbakar'dan teklif gelirse.... - Son Dakika Magazin

Özkan Uğur: Şahan Gökbakar'dan teklif gelirse....

6 saat önce

Uğur, Cem Yılmaz'ın hep aynı isimlerle çalıştığı yönündeki eleştiriler hatırlatılınca "Bakın zamanında Ertem Eğilmez kimlerle çalıştı.

Özkan Uğur: Şahan Gökbakar'dan teklif gelirse...., System.String[]

Uğur, Cem Yılmaz'ın hep aynı isimlerle çalıştığı yönündeki eleştiriler hatırlatılınca "Bakın zamanında Ertem Eğilmez kimlerle çalıştı. Hep o eski büyük isimler; Kemal Sunal ve diğerleri" dedi.


Sanatçı, "Teklif gelse Şahan Gökbakar'la da oynar mısınız?" sorusu üzerine şöyle dedi: "Şahan'ı izlemedim ama ona da başarılar diliyorum. Teklif gelse oynar mıyım, valla o günkü şartlara bağlı. Ben de zaten öyle her filmde oynayan biri değilim, asıl işimiz müzisyenlik."

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:58 
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