Özkan Uğur: Şahan Gökbakar'dan teklif gelirse....

Uğur, Cem Yılmaz'ın hep aynı isimlerle çalıştığı yönündeki eleştiriler hatırlatılınca "Bakın zamanında Ertem Eğilmez kimlerle çalıştı. Hep o eski büyük isimler; Kemal Sunal ve diğerleri" dedi.



Sanatçı, "Teklif gelse Şahan Gökbakar'la da oynar mısınız?" sorusu üzerine şöyle dedi: "Şahan'ı izlemedim ama ona da başarılar diliyorum. Teklif gelse oynar mıyım, valla o günkü şartlara bağlı. Ben de zaten öyle her filmde oynayan biri değilim, asıl işimiz müzisyenlik."