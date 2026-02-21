Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti - Son Dakika
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
21.02.2026 10:04
Özlem Gürses\'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Gazeteci Özlem Gürses, son dönemde söylediği ilahilerle gündem olan Celal Karatüre'yi eleştirdi. Gürses, ''Huşu duygusu beklenirken mezdeke grubu gibiler. Dehşet içinde dinledim. Nasıl bir Türkiye… Ne hale geldik?'' ifadelerini kullandı.

Gazeteci Özlem Gürses, son dönemde söylediği ilahilerle gündeme gelen Celal Karatüre'yi sert sözlerle eleştirdi. Gürses, izlediği görüntüler karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini belirtti.

"İLAHİLERİN DE İÇİNİ BOŞALTTILAR"

Performansa ilişkin değerlendirmesinde Gürses, "İnanılır gibi değil yani. İlahilerin de içini boşalttılar. Tamamen katılıyorum. Böyle bir huşu duygusu, bir şey olması beklenirken aynen Mezdeke grubu gibi" ifadelerini kullandı.

"DEHŞET İÇİNDE DİNLEDİM"

Sahnedeki tavırlar ve çıkarılan seslere dikkat çeken Gürses, "Efekt yapıyor o adam. Ben böyle dehşet içinde dinledim. Nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya? Ne hale geldik arkadaşlar?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"SIĞLIK" VURGUSU

Söz konusu performansın hem sanatsal hem de dini açıdan yetersiz olduğunu savunan Gürses, repertuarın dar olduğunu belirterek, "Repertuar da çok dar. Dön dolaş yine böyle bir durum. Sizin anlayacağınız bir sığlıktır, bir şeydir yani" dedi.

Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

    Yorumlar (8)

  • Şener Turan Şener Turan:
    Çok doğru söylemiş her şeyi oyuncak yaptılar 34 44 Yanıtla
  • Erbay Mercan Erbay Mercan:
    Laikuslar atak geçiriyor yine... 52 18 Yanıtla
  • Hasbey Hasbey:
    Din ile zoru olunca ilahi de batıyor ezan da! 45 16 Yanıtla
  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Kur'an okuma yarışması bile var ! Okuyup anlamamız için gönderilen kitap yarışmalara alet ediliyor 15 12 Yanıtla
    Asım Furuncu Asım Furuncu:
    mal deyneği o güzel kuran okuma yarışması 15 2
  • Burhan Erdoğan Burhan Erdoğan:
    Ya arkadaş bir gün de kendinizden olanı eleştirin ya 4 2 Yanıtla
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
