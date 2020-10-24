Öztrak: "Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması hukuk devletinin gereğidir" - Son Dakika

Öztrak: "Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması hukuk devletinin gereğidir"
24.10.2020 16:59
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması Faik Öztrak'ın salondan ayrılması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği...
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması
Faik Öztrak'ın salondan ayrılması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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