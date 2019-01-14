Öztrak: "Milletimizin Her Bir Oyuna Sahip Çıkmak Durumundayız"
42 dakika önce
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
- CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (5)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:06 Kaynak: AA
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