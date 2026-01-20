Öztürk Ailesi Sorumluluklarını Devretti - Son Dakika
Öztürk Ailesi Sorumluluklarını Devretti

20.01.2026 14:36
20.01.2026 14:36
Bodrumspor'un yöneticisi Öztürk Ailesi, kulüp üzerindeki sorumluluklarını devretti.

Bodrum Futbol Kulübü'nün yöneticilerinden Öztürk Ailesi, kulüpteki sorumluluklarını devrettiklerini açıkladı.

Bodrum Futbol Kulübü'nün yöneticilerinden Öztürk Ailesi açıklamada bulundu. Fikret Öztürk'ün oğlu Ali Şafak Öztürk'ün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Uzun yıllar boyunca hissedarlarımızla birlikte emek verdiğimiz Bodrumspor ile önemli başarılara imza attık; kulübümüzü 2. Lig'den Süper Lig'e taşıyarak Bodrum'un adını futbol dünyasında duyurduk. Bu süreçte bilimsel, planlı ve genç odaklı bir yapılanmayla gurur duyduğumuz çalışmalar gerçekleştirdik. Fiili görev ve hissedarlık ayrılığımız sezon başında resmi olarak gerçekleşmiş olmakla birlikte, kulübümüze olan desteğimiz bugüne kadar devam etmiştir. Bugün itibarıyla yeni yönetimin önünü açmak ve süreci tam yetkiyle yürütmelerini sağlamak amacıyla Öztürk Ailesi olarak sorumluluklarımızı tamamen devretmiş bulunuyoruz Yeni Başkanımız Taner Ankara'ya, Yönetim Kurulu'na ve Bodrumspor'umuza sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Öztürk Ailesi Sorumluluklarını Devretti - Son Dakika

SON DAKİKA: Öztürk Ailesi Sorumluluklarını Devretti - Son Dakika
